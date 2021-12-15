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馬英九批監院核四報告「非常綠」　田秋堇：貼標籤是最廉價的迴避

▲前總統馬英九出席「我同意！YES大遊行」（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

4大公投將於12月18日投票，監察院日前提出「台電奇異核四仲裁案」，通過糾正經濟部及台電公司，卻遭前總統馬英九批評「他們非常綠」。對此，監察委員田秋堇15日表示，很遺憾馬英九迴避面對問題回應，只訴諸「顏色」問題，貼人標籤是最廉價的迴避。

田秋堇15日在臉書表示，她在11月11日召開「台電奇異核四仲裁案」調查報告記者會，從頭到尾沒有指名馬英九，馬英九之後在演講不但對她指名道姓，「而且說我很綠」，但是核四能否重啟，是一個科學與安全的問題，很遺憾馬英九迴避面對問題回應，只訴諸「顏色」。

田秋堇指出，如今1個多月過去了，她只好提醒馬英九，前經濟部長張家祝在2014年7月30日召開記者會，公開說核四通過安檢、完全沒有問題，但2015年12月4日台電就向國際仲裁院提出「43項反請求」，白紙黑字、洋洋灑灑羅列核四的各種設計與設備問題。

田秋堇說明，這份台電的「核四自白書」提出的時間點，正是馬英九擔任總統執政的任內，這份「43項反請求」清單，就是馬英九的執政團隊送出去的。

此外，田秋堇也提及，如今不斷公開說核四多麼安全無虞的清華大學工程與科學研究所教授葉宗洸，在2014年7月30日的記者會上，正是陪著張家祝、為他背書的人。

田秋堇還說，長期拍胸脯為核四掛保證的前核四廠長王伯輝，在台電2015年12月送出「43項反請求」白紙黑字說明核四諸多問題時，也正是當時核四廠的廠長。

「我敬你曾經貴為我國總統，你應該不會只知貼別人標籤，而不知如何面對問題」，田秋堇認為，貼人標籤這種事是最廉價的迴避，她只想很客氣的提醒馬英九，已經1個多月了，是否可以請馬英九針對她的報告，面對當年執政團隊正式提出的核四各種問題。

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