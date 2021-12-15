謝龍介稱吃萊豬「睪丸縮水」嗆辯論　民進黨立委齊轟很丟臉

▲國民黨台南市議員謝龍介公投宣講站台。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員 邱于軒）



記者林銘翰／台北報導

國民黨台南市議員謝龍介日前聲稱，萊豬吃多佛仔會縮去（睪丸會變小）」，遭批沒有科學根據，拒絕道歉還繼續嗆聲「歡迎有意見者來辯論」。對此，民進黨立委莊競程表示，拜託謝龍介不要浪費大家的時間，有這樣的在野黨讓國際看笑話，實在是很丟臉。

莊競程15日臉書發文指出，謝龍介的低級指控毫無根據，美國人吃了萊牛來豬一輩子，沒聽過什麼東西變小了；國民黨人留美也吃了一陣子，沒證實什麼東西變小了；前總統馬英九開放美牛讓國人吃9年，也沒發現什麼變小了。

深具醫工背景的莊競程還說，「我們醫工人講科學、看數據，坐等謝龍介提出證據，如果是國民黨人的親身研究也可以」。

此文一出，也引起多位民進黨立委的共鳴，包括陳亭妃留言「執政8年，國民黨的眼界變小了」，何欣純批評「拒絕沒有數據的胡謅」，林楚茵也痛批「胡說八道，該適可而止」，吳思瑤則怒轟「沒有根據的說法，就想拿來浪費社會資源辯論求曝光」。

另外，鍾佳濱也留言「拒絕國民黨再胡說八道，讓公投回歸專業！」，林宜瑾則感嘆「台南市議會出身的我，覺得很無奈」，邱議瑩更是直接回嗆「四個不同意，不讓國民黨鬧下去」。

莊競程批評，公投說明會已經被某一方搞得像一齣鬧劇，從果蠅泌尿道、三接海鮮鍋、幻想受邀入閣，現在謝龍介居然還想要拿著低級言論來辯論，難道要讓國際媒體看笑話，並反問謝龍介說要愛國，卻又在選舉場合默默把國旗藏起來，究竟是什麼東西變小了。

該則貼文也引起網友熱議，共有超過900則回應，包括「自己佛仔小，還怕別人大」、「科學數據的東西是要辯什麼」、「國民黨有這種人實在是悲哀啊！」、「有親身經歷才敢這麼講」。

另外，還有網友要求馬英九、國民黨立委蔣萬安等吃過美牛的國民黨人出面證實是否有此事，台中市第二選舉區補選候選人林靜儀則回應，「打擊錯假訊息，捍衛台灣民主制度應有的尊嚴！」