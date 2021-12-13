英國Omicron重災區在倫敦！佔全國40%擴散速度驚人　10例住院中

▲英國迄今出現3137例Omicron確診個案，光是12日就佔1239例。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國新變異株Omicron確診數迄今已累計3137例。政府13日表示，如今Omicron疫情正以驚人速度擴散中，倫敦佔所有病例約40%左右，全國已有10名染疫者住進醫院。但官員並未透露這些患者的病情嚴重程度，以及是否已出現死亡個案。

綜合路透、天空新聞報導，英國於11月27日發現首例Omicron確診，但此後疫情迅速擴散，這讓首相強生決定實施更嚴格的防疫措施，並於12日晚間向全英國人民說，「Omicron巨浪即將來襲」，呼籲國人盡快施打第3劑疫苗，因為2劑疫苗並不足以遏阻疫情。

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

衛生大臣賈維德13日向媒體透露，如今Omicron變異株正以驚人速度擴散中，「這狀況是我們以前沒見過的，每2至3天感染人數就會翻倍，這也意味著如今正面臨一波疫情，我們再次身陷疫苗與病毒的競賽之中。」

他透露，衛生部已確認目前有10名Omicron確診者正在住院接受治療，但他並未提供患者病情相關細節，或截至目前是否有人死於Omicron。

Ten people have been hospitalised with Omicron so far, Sajid Javid tells #KayBurley, although he could not give any details on the severity of their illness or whether anyone has died with the variant so far.#COVID19: https://t.co/mewa2eRQSw pic.twitter.com/7InhiUzWz5 — Sky News (@SkyNews) December 13, 2021

賈維德進一步說明，感染確診與染疫死亡中間都有所謂的時間差，若以先前新冠病毒的狀況來舉例，病毒首度進入英國的時間為2020年1月，但直到3月才出現第一例死亡個案。

此外，他也提到，目前無法證實Omicron是否較之前的變異株還要溫和，但即便真的如此，由於Omicron的傳染性極高，仍可能出現大量住院患者。

▼新冠病毒2020年1月首度現蹤英國，同年3月出現第一例死亡個案。（圖／達志影像／美聯社）

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