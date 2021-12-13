運費最高6千！合歡山水晶宮段頻結冰　單月7起自撞敗興傷荷包

記者高堂堯／南投報導

近日中部天氣晴朗穩定，但高海拔的合歡山區在入夜至清晨氣溫仍降至0度以下，導致台14甲線水晶宮路段路面結冰，警方指出，12月初至今天傳出7起機車打滑自摔意外，所幸騎士皆無大礙，但車輛毀損需委託運送，最高6000元的運費令人叫苦，呼籲民眾行經該路段時注意交通錐等警示、減速以策安全。

▲合歡山水晶宮前路段結冰，12月起造成多起機車打滑自摔意外（下同）。（圖／民眾提供）

仁愛警分局指出，合歡山台14甲線31.6K至32.4K，亦即松雪樓至武嶺間俗稱「水晶宮」路段，由於地理位置背陽、日照時間短暫，加上近日低溫，路面結冰情形持續擴大；儘管公路總局埔里工務段連日來設置交通錐警示，並機動性派員巡視，統計12月初起至今天上午為止，該路段仍出現7件疑因結冰打滑造成的交通事故，皆無人傷亡。

但有些騎士車損嚴重，無法再騎乘，只能聯繫山下的埔里鎮、魚池鄉等地機車行業者出動小貨車上山載運，不但耗時費工，依不同車種等標準，光運費就要4500至6000元，車主壞了出遊興致又傷了荷包，可謂得不償失。

警方提醒用路人，若溫度低於0度時，高山道路就可能結冰而造成危險，行經該路段時請務必放慢行車速度、注意安全，也會通報公路總局埔里工務段設法改善路段、維護交通安全。



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