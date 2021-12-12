心臟剛開刀完　22歲騎士天氣太冷氣喘發作...暖警伸援手

▲心臟剛開刀完，22歲騎士天氣太冷氣喘發作遇暖警伸援手。（圖／民眾提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市一名22歲陳姓騎士上星期甫進行心臟手術，日前欲自行騎車回診，未料疑因久戴口罩加上日夜溫差大，氣喘症突然發作，突然停於路旁摀著胸口臉色蒼白，路邊指揮交通員警見狀，趕緊通報119並協助騎士噘嘴式呼吸法減少過度換氣後，並將騎士送醫治療。

台中市第四分局黎明派出所警員賴昆佑日前下班時間在路口守望勤務，由於適逢下班時段，往來車流量極大，一名機車騎士突然停於路旁摀著胸口臉色蒼白，員警前往察看，得知陳男近日因心血管疾病開刀治療，欲騎車前往醫院就診途中，感到喘不過氣呼吸困難，疑似氣喘發作，員警趕忙先請騎士在路旁稍作歇息，並通報119救護車到場協助送醫，即時處置挽救一條生命。

陳男透露，上週才進行心臟手術，當日欲回診檢查，惟家人工作繁忙，只能自行騎車就醫，未料疑因久戴口罩加上日夜溫差大，氣喘症突然發作，一度趴坐在機車上連話都說不出來，員警見狀一邊通報119到場，一邊指導騎士使用噘嘴式呼吸法，深吸一口氣，像吹蠟燭一樣，緩緩將氣吐出，使其呼吸恢復平穩、減少過度換氣情形，再交由到場的專業醫護人員進行評估後送往醫院治療。