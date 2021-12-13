　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

▲▼親民黨主席宋楚瑜於中央黨部召開記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲親民黨主席宋楚瑜。（圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

四大公投將至，正反雙面持續就各項議題激烈交鋒，親民黨主席宋楚瑜今（13日）也對公投立場表態「一好三公道、食安最重要」，支持反萊豬公投、支持核能但反核四、以對環境傷害最小的方案進行三接工程、讓公投回歸本質。

宋楚瑜表示，一好是「支持反對萊豬進口確保國人食安健康」，宋指出，「維護食安確保國民健康」是政府最基本的工作之一，即使在國際貿易上要付出相對應的代價，也絕不能以漠視人民健康與食品安全來換取國家經濟利益。

宋楚瑜指出，經貿談判可以進行好幾輪，人的健康只有「一回」。因此，我們認為應該在「反萊豬」公投案中投下「同意票」，明確表達人民要求政府重視食安健康的決心！這不是全盤否決進口美國貨，更不須硬被戴上「反美」的帽子。

宋楚瑜表示，第一個公道是「不反核能發電但無法支持核四重啟」，宋指出，長期而穩定的能源供應是國家經濟發展的基本條件之一，對我國產業來說，高品質且穩定的電力供應更是重要的關鍵。若在替代能源尚未充足前就排除核電的使用，對於缺乏天然能源的台灣來說，是沒有建設性，且不負責任的主張。

宋楚瑜指出，然而相較於過去不論核一、二及核三廠，皆採統包建廠運轉，反觀核四建廠過程，設備各自分包，像「拼裝車」似的組裝建廠，其穩定性與安定性皆難以預料。而在施工過程中又歷經2000年核四停建、復建，廠商換手等問題，施工品質難以確保。因此，我們實難支持「核四重啟」公投案。

宋楚瑜指出，第二個公道是「環境保護重要但經濟發展不能偏廢」，宋表示，保護生態環境確實也是政府重要施政目標之一，維護藻礁生長，不要在藻礁上動土確實有極高的正當性。但不可諱言地，台灣98％的能源仰賴進口，若無充足能源，經濟發展勢必停滯，所付出的社會代價恐怕更高。

宋楚瑜表示，期盼社會能在「環境保護」與「經濟發展」找平衡。因此，我們強烈要求政府要以對環境傷害最小的方案來進行各項工程，但若高舉環保大旗，卻讓經濟發展停滯，不僅對國家整體發展帶來更大的傷害，對人民的需要也造成影響。

宋楚瑜表示，第三個公道是「人民有公投權利但不應成政爭工具」，宋指出，經過2018年九合一選舉與10項公投案的經驗教訓，全體國人在倉促與不解中，投下10張公投票，但其公投結果真的是人民的意志？還是政黨的意志？與其說是公投綁大選，不如說是「大選綁公投」。

宋楚瑜指出，固然合併辦理選舉與公投確實有效降低成本，但哪一項公投案不是社會重大分歧？藉由公投案的舉行以增進民主素養，讓人民真正了解公投案的真正意涵，也讓人民可以秘密投票的方式，自主性的投下同意或不同意一票，藉由公投充分正確地瞭解整體民意傾向，不就是深化台灣民主價值的具體實踐？

宋楚瑜表示，唯有讓公投回歸本質，不要成為政黨操弄的棋子，更不要成為動員「兩極化」對立的工具，如此才是真正人民當家做主的展現！

宋楚瑜指出，社會的進步不是一蹴可幾，複雜的環保專業問題更不是用簡單的「贊成」VS「反對」兩極化選項可以解決，「這就是為什麼我們需要一個有擔當、有效能的政府來為人民做妥善的舉措，在權衡利害中，找出兩難問題裡人民「雖不滿意但可接受」妥協而妥適的方案。」

宋楚瑜強調，「一好三公道，食安最重要」，就是建議大家對「反萊豬公投」，在12月18日可投下同意票，至於其他三項公投案，我們認為皆無法以簡單「二選一」的方式來處理。因此，我們針對這三項公投案說出我們的公道話，要不要投票或投同意還是不同意票，則由鄉親自己最後作決定。

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
超狂阿北公然群聚看A片！不甩眾人目光爽到翹腳
194萬網紅歌手換衣　「8秒雙峰激凸片」瘋傳！
四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　
獨／高雄男睡醒驚覺「整根爛掉」！　竟是蟲蟲死後的復仇
阿里巴巴女員工控主管灌酒性侵　悽慘下場曝光
3年前被偷拍洗澡！5月又遭同一人跟進廁所　淡江妹崩潰做惡夢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中榮否認打特權莫德納　游淑慧提2疑點：敢出示林秉樞預約記錄嗎

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

「藍營為核四犧牲最有實力的侯友宜」　蔡詩萍嘆：民進黨未投先贏了

基層產業憂「反萊豬」過關台美FTA破滅　他：被打趴不會只有製襪

轟政論節目成「議顏堂」　顏寬恒要NCC拿出專業監督媒體

公投前催票！國民黨北市議員發起「1217車隊掃街」　延續6萬人遊行氣勢

趙正宇被控涉貪二度獲不起訴　「我沒以職權跟任何人索取賄賂」

林秉樞用「護理師男友」身份打殘劑？　柯文哲嘆氣：怎麼管

義務役僅4個月成國軍戰力破口？　國防部：整體比以前還強

駐香港辦事處搬遷　陸委會：業務如常推動

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

薔薔「開車化妝」載趙正平整路鬥嘴　翹腳高速急轉..他嚇到狂吼：慢一點！

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

中榮否認打特權莫德納　游淑慧提2疑點：敢出示林秉樞預約記錄嗎

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

「藍營為核四犧牲最有實力的侯友宜」　蔡詩萍嘆：民進黨未投先贏了

基層產業憂「反萊豬」過關台美FTA破滅　他：被打趴不會只有製襪

轟政論節目成「議顏堂」　顏寬恒要NCC拿出專業監督媒體

公投前催票！國民黨北市議員發起「1217車隊掃街」　延續6萬人遊行氣勢

趙正宇被控涉貪二度獲不起訴　「我沒以職權跟任何人索取賄賂」

林秉樞用「護理師男友」身份打殘劑？　柯文哲嘆氣：怎麼管

義務役僅4個月成國軍戰力破口？　國防部：整體比以前還強

駐香港辦事處搬遷　陸委會：業務如常推動

天使柴「自己的衣服自己穿」　淡定主動伸手10秒鐘完裝驚豔網

三大名師推薦熱門潛力股！IC通路商、外資買超車用輔助系統 　5檔各擁題材

稀飯必搭！12款配菜營養PK　最鹹隱藏版「一顆＝一碗泡麵」

AV導演發獎金了！大讚「贏過很多素人」　鄧佳華破處紅包曝

攻城獅年度形象片抄襲延燒　球團致歉：即刻下架影片

中榮否認打特權莫德納　游淑慧提2疑點：敢出示林秉樞預約記錄嗎

新北U18／轟過嘉義市球場的 「小巨人」　台東邱賢嘉稱職第4棒

溜冰小將出國比賽　校方謹慎招標挨告…體育局傻眼：只要收據就好

台航決定加訂兩艘6.4萬噸散裝船　市場太好捨不得賣舊船

好慘！富邦金手套連2年槓龜　今年19獎掛蛋期待林益全

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

ET民調／十大政治領袖侯友宜奪冠、柯文哲第三　綠營只有他進TOP5

陳其邁：半導體大廠明天會宣布投資高雄

謝金河：公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

快訊／林秉樞疑打特權疫苗　高嘉瑜：請法院調查他

指揮中心示警「疫情呈上升趨勢」　蘇貞昌下令邊境管制維持強度

紅色供應鏈入侵！陽明海運邀標「解放軍伙伴」

「禾馨特權疫苗」藏鏡人曝光？　他爆林秉樞劈腿護理師、塞人到禾馨打針

林秉樞打特權疫苗？　游淑慧打臉陳時中

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

ET民調／83.1%願打第三劑　30.8%主張春節入境應改回14天檢疫隔離

林秉樞打特權疫苗？北市稽查禾馨

賴清德完成100場公投說明　蘇貞昌也衝了70場演說

影／國民黨20秒片　砲轟綠網軍踐踏民意

尼加拉瓜轉向中國！歐盟發聲挺台　外交部：支持台灣是國際趨勢

更多熱門

相關新聞

「藍營為核四犧牲最有實力的侯友宜」　蔡詩萍嘆：民進黨未投先贏了

「藍營為核四犧牲最有實力的侯友宜」　蔡詩萍嘆：民進黨未投先贏了

1218公投進入倒數階段，國、民兩黨進入最後衝刺階段，國民黨緊鑼密鼓舉辦宣講活動，卻傳出新北市長侯友宜遲遲不表態，引起國民黨內不小反彈聲浪。對此，資深媒體人蔡詩萍表示，民進黨應該最開心了，國民黨，很快的就自己摧毀了自己的明星戰將，「民進黨氣勢上，其實已經未投先贏了，不是嗎？」

藍營拚公投拚到黨內互鬥　李正皓揭侯友宜犯的最大錯誤

藍營拚公投拚到黨內互鬥　李正皓揭侯友宜犯的最大錯誤

將絕食到公投結果出爐　黃士修：接下來的事就交給你們了

將絕食到公投結果出爐　黃士修：接下來的事就交給你們了

四大公投結果將牽動2022、2024大選　游盈隆曝勝負兩關鍵

四大公投結果將牽動2022、2024大選　游盈隆曝勝負兩關鍵

國台語雙聲道！蔡英文公投宣導片曝光　「只要對國家好，我就會承擔」

國台語雙聲道！蔡英文公投宣導片曝光　「只要對國家好，我就會承擔」

關鍵字：

宋楚瑜四大公投親民黨

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

鬼鬼、曾國城吃麥當勞替男星慶生

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

快訊／《寄生上流》朴素丹罹患甲狀腺癌！

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面