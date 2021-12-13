四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

▲親民黨主席宋楚瑜。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

四大公投將至，正反雙面持續就各項議題激烈交鋒，親民黨主席宋楚瑜今（13日）也對公投立場表態「一好三公道、食安最重要」，支持反萊豬公投、支持核能但反核四、以對環境傷害最小的方案進行三接工程、讓公投回歸本質。

宋楚瑜表示，一好是「支持反對萊豬進口確保國人食安健康」，宋指出，「維護食安確保國民健康」是政府最基本的工作之一，即使在國際貿易上要付出相對應的代價，也絕不能以漠視人民健康與食品安全來換取國家經濟利益。

宋楚瑜指出，經貿談判可以進行好幾輪，人的健康只有「一回」。因此，我們認為應該在「反萊豬」公投案中投下「同意票」，明確表達人民要求政府重視食安健康的決心！這不是全盤否決進口美國貨，更不須硬被戴上「反美」的帽子。

宋楚瑜表示，第一個公道是「不反核能發電但無法支持核四重啟」，宋指出，長期而穩定的能源供應是國家經濟發展的基本條件之一，對我國產業來說，高品質且穩定的電力供應更是重要的關鍵。若在替代能源尚未充足前就排除核電的使用，對於缺乏天然能源的台灣來說，是沒有建設性，且不負責任的主張。

宋楚瑜指出，然而相較於過去不論核一、二及核三廠，皆採統包建廠運轉，反觀核四建廠過程，設備各自分包，像「拼裝車」似的組裝建廠，其穩定性與安定性皆難以預料。而在施工過程中又歷經2000年核四停建、復建，廠商換手等問題，施工品質難以確保。因此，我們實難支持「核四重啟」公投案。

宋楚瑜指出，第二個公道是「環境保護重要但經濟發展不能偏廢」，宋表示，保護生態環境確實也是政府重要施政目標之一，維護藻礁生長，不要在藻礁上動土確實有極高的正當性。但不可諱言地，台灣98％的能源仰賴進口，若無充足能源，經濟發展勢必停滯，所付出的社會代價恐怕更高。

宋楚瑜表示，期盼社會能在「環境保護」與「經濟發展」找平衡。因此，我們強烈要求政府要以對環境傷害最小的方案來進行各項工程，但若高舉環保大旗，卻讓經濟發展停滯，不僅對國家整體發展帶來更大的傷害，對人民的需要也造成影響。

宋楚瑜表示，第三個公道是「人民有公投權利但不應成政爭工具」，宋指出，經過2018年九合一選舉與10項公投案的經驗教訓，全體國人在倉促與不解中，投下10張公投票，但其公投結果真的是人民的意志？還是政黨的意志？與其說是公投綁大選，不如說是「大選綁公投」。

宋楚瑜指出，固然合併辦理選舉與公投確實有效降低成本，但哪一項公投案不是社會重大分歧？藉由公投案的舉行以增進民主素養，讓人民真正了解公投案的真正意涵，也讓人民可以秘密投票的方式，自主性的投下同意或不同意一票，藉由公投充分正確地瞭解整體民意傾向，不就是深化台灣民主價值的具體實踐？

宋楚瑜表示，唯有讓公投回歸本質，不要成為政黨操弄的棋子，更不要成為動員「兩極化」對立的工具，如此才是真正人民當家做主的展現！

宋楚瑜指出，社會的進步不是一蹴可幾，複雜的環保專業問題更不是用簡單的「贊成」VS「反對」兩極化選項可以解決，「這就是為什麼我們需要一個有擔當、有效能的政府來為人民做妥善的舉措，在權衡利害中，找出兩難問題裡人民「雖不滿意但可接受」妥協而妥適的方案。」

宋楚瑜強調，「一好三公道，食安最重要」，就是建議大家對「反萊豬公投」，在12月18日可投下同意票，至於其他三項公投案，我們認為皆無法以簡單「二選一」的方式來處理。因此，我們針對這三項公投案說出我們的公道話，要不要投票或投同意還是不同意票，則由鄉親自己最後作決定。