將絕食到公投結果出爐　黃士修：接下來的事就交給你們了

▲核四公投領銜人黃士修。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

四大公投將至，正反雙方針對各項議題激烈交鋒，核四領銜人黃士修也在今（4日）中午12點開始絕食，黃表示，將絕食到公投結果出來，「如果犧牲我一個人，能夠喚起社會對公投的重視，進而拯救十幾萬中南部民眾的生命，我甘之如飴。接下來的事，就交給你們了。」

重啟核四公投將於12月18日登場，黃士修日前表示，將於11日的公投說明會上向蔡政府開出一項保密條件，並於其48小時後開始絕食，用同樣手法回應當年民進黨前主席林義雄以絕食封存核四，「如果我一個人的犧牲，能夠換來全體國民選擇的自由，這是我這輩子做過最划算的交易」。

黃士修認為，核四當年會封存就是因為林義雄的絕食，但這項決定完全忽視了中南部民眾飽受空汙而死亡的痛苦，如今，他要用同樣手法討回公道。黃士修說，不管支持或反對，全民都應該要站出來決定國家未來的政策，但民進黨洗腦式的宣傳，正反方資訊是完全不對等的。

黃士修更自爆，2020年總統蔡英文連任後曾邀他入閣，但因蔡政府反對重啟核四所以拒絕了；對此，總統府發言人張惇涵回應，這是無稽之談、荒謬絕倫，「對於他重啟核四的主張，和幻想式的離譜發言，我們都表達不同意」。

黃士修還說，如果重啟核四公投過關，他願意擔任政務委員，全權負責核四重啟工作，還要把薪水全部捐給自閉症協會及流浪狗協會，也不會提供任何情報分析，「民進黨不用擔心黃士修干擾2022和2024選戰，我會搞定所有公共溝通和技術合作」。

對此，總統府發言人張惇涵表示，這番言論完全是無稽之談，也荒謬絕倫，「黃先生以這種離譜的言論來支撐重啟核四的論述，一點都不科學。對於他重啟核四的主張，和幻想式的離譜發言，我們都表達不同意。」