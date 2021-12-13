　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

將絕食到公投結果出爐　黃士修：接下來的事就交給你們了

▲第二場重啟核四公投意見發表會，正方代表黃士修。（圖／記者林敬旻攝）

▲核四公投領銜人黃士修。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

四大公投將至，正反雙方針對各項議題激烈交鋒，核四領銜人黃士修也在今（4日）中午12點開始絕食，黃表示，將絕食到公投結果出來，「如果犧牲我一個人，能夠喚起社會對公投的重視，進而拯救十幾萬中南部民眾的生命，我甘之如飴。接下來的事，就交給你們了。」

重啟核四公投將於12月18日登場，黃士修日前表示，將於11日的公投說明會上向蔡政府開出一項保密條件，並於其48小時後開始絕食，用同樣手法回應當年民進黨前主席林義雄以絕食封存核四，「如果我一個人的犧牲，能夠換來全體國民選擇的自由，這是我這輩子做過最划算的交易」。

黃士修認為，核四當年會封存就是因為林義雄的絕食，但這項決定完全忽視了中南部民眾飽受空汙而死亡的痛苦，如今，他要用同樣手法討回公道。黃士修說，不管支持或反對，全民都應該要站出來決定國家未來的政策，但民進黨洗腦式的宣傳，正反方資訊是完全不對等的。

黃士修更自爆，2020年總統蔡英文連任後曾邀他入閣，但因蔡政府反對重啟核四所以拒絕了；對此，總統府發言人張惇涵回應，這是無稽之談、荒謬絕倫，「對於他重啟核四的主張，和幻想式的離譜發言，我們都表達不同意」。

黃士修還說，如果重啟核四公投過關，他願意擔任政務委員，全權負責核四重啟工作，還要把薪水全部捐給自閉症協會及流浪狗協會，也不會提供任何情報分析，「民進黨不用擔心黃士修干擾2022和2024選戰，我會搞定所有公共溝通和技術合作」。

對此，總統府發言人張惇涵表示，這番言論完全是無稽之談，也荒謬絕倫，「黃先生以這種離譜的言論來支撐重啟核四的論述，一點都不科學。對於他重啟核四的主張，和幻想式的離譜發言，我們都表達不同意。」

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
租瑪莎拉蒂失控自撞！修保險桿就要40萬　網酸：目屎那滴
牙材商詐貸風暴擴大　永豐銀「越審越嚴」仍遭騙18億
人妻參加竹科太太聚會　2原因被嫌棄「憑什麼！」被踢出群組
ET民調／83.1%願打第三劑　30.8%主張春節入境應改回
撐22年擋不住了！丹丹漢堡宣布漲價　新價格出爐
快訊／誠研科技董座黃健華病逝！　享壽67歲
快訊／《寄生上流》30歲女星罹癌！　急動手術暫停活動
快訊／大逆轉！　阿羅哈客運明起恢復營運
她在捷運站上廁所突被開門！　男還「往下多看兩眼」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

唐鳳參加民主峰會影像被消失原因曝　外交部：美方已公布完整影片

ET民調／83.1%願打第三劑　30.8%主張春節入境應改回14天檢疫隔離

國民黨控「公投通過不一定算數」　行政院反擊：扭曲無稽之談

潘孟安表態唯一支持引黨內不滿　周春米：希望交棒給付出最多的人

影／空拍大潭藻礁、台中火力發電廠　國民黨公投短片催票

將絕食到公投結果出爐　黃士修：接下來的事就交給你們了

醫怒轟擁核、國民黨鬼扯：別再唬爛缺電所以爆炸謬論

世界級半導體大廠要進駐橋科　陳其邁爆：明天會宣布到時就知道

蔥殘留農藥、鴨血標示不全　北市新千葉火鍋、三媽臭臭鍋抽驗違規

不受騙看這裡！9大公投奧步曝光　民進黨提醒國人這幾天要留意

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

豪車停隧道中...男子突下車秀舞　左右搖擺跳到忘我！還錄影留念

唐鳳參加民主峰會影像被消失原因曝　外交部：美方已公布完整影片

ET民調／83.1%願打第三劑　30.8%主張春節入境應改回14天檢疫隔離

國民黨控「公投通過不一定算數」　行政院反擊：扭曲無稽之談

潘孟安表態唯一支持引黨內不滿　周春米：希望交棒給付出最多的人

影／空拍大潭藻礁、台中火力發電廠　國民黨公投短片催票

將絕食到公投結果出爐　黃士修：接下來的事就交給你們了

醫怒轟擁核、國民黨鬼扯：別再唬爛缺電所以爆炸謬論

世界級半導體大廠要進駐橋科　陳其邁爆：明天會宣布到時就知道

蔥殘留農藥、鴨血標示不全　北市新千葉火鍋、三媽臭臭鍋抽驗違規

不受騙看這裡！9大公投奧步曝光　民進黨提醒國人這幾天要留意

換裝置怕LINE紀錄刪除　官方給解答：「最多登入四裝置」

高醫大港生發信嫌老師英文差　遭求償50萬結果出爐

公廁驚見「尖嘴長脖客」準備蹲馬桶　他一開門傳巨響...結局超暖

影／租瑪莎拉蒂慘失控自撞！修保險桿就要40萬　網酸：目屎那滴

三上悠亞扮《哈利波特》曬雪白嫩腿　10萬人全暴動：中了致命魔法

男友車震媽媽！她撞見「不倫激吻」爸爸也在場　超扯結局網全看傻

銀光未來創辦人朱立倫　再為雲林爭取1萬付「免費愛老眼鏡」

南青超強金厲害！　南市府輔導3團隊獲教育部獎金

AD又缺陣！詹皇轟30分大三元退魔術　撿對手「噴飛」鏡片來戴

半裸男怒闖北藝大！沒見到校長要開賓士撞　他親曝鎮幕後真相

政治熱門新聞

ET民調／十大政治領袖侯友宜奪冠、柯文哲第三　綠營只有他進TOP5

陳其邁：半導體大廠明天會宣布投資高雄

指揮中心示警「疫情呈上升趨勢」　蘇貞昌下令邊境管制維持強度

快訊／林秉樞疑打特權疫苗　高嘉瑜：請法院調查他

林秉樞打特權疫苗？　游淑慧打臉陳時中

「禾馨特權疫苗」藏鏡人曝光？　他爆林秉樞劈腿護理師、塞人到禾馨打針

紅色供應鏈入侵！陽明海運邀標「解放軍伙伴」

賴清德完成100場公投說明　蘇貞昌也衝了70場演說

影／國民黨20秒片　砲轟綠網軍踐踏民意

林秉樞打特權疫苗？北市稽查禾馨

尼加拉瓜轉向中國！歐盟發聲挺台　外交部：支持台灣是國際趨勢

蔡英文：美豬公投沒過　台灣經濟回到被鎖在中國的困境

ET民調／83.1%願打第三劑　30.8%主張春節入境應改回14天檢疫隔離

公投倒數催票再出招　蔡英文邀製作同框照

更多熱門

相關新聞

四大公投結果將牽動2022、2024大選　游盈隆曝勝負兩關鍵

四大公投結果將牽動2022、2024大選　游盈隆曝勝負兩關鍵

四大公投將至，正反雙面持續就各項議題激烈交鋒，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，公投結果將牽動二個立委補選、2022及2024地方與中央大選；游也點出公投勝敗兩大關鍵，就包含中性選民投票率及政黨支持者凝聚力。

國台語雙聲道！蔡英文公投宣導片曝光　「只要對國家好，我就會承擔」

國台語雙聲道！蔡英文公投宣導片曝光　「只要對國家好，我就會承擔」

「台美關係不是靠萊豬！」　林為洲：我是林為洲、不是美國第51州！

「台美關係不是靠萊豬！」　林為洲：我是林為洲、不是美國第51州！

重啟核四公投意願　黃偉哲嗆侯友宜不敢表態

重啟核四公投意願　黃偉哲嗆侯友宜不敢表態

批侯友宜不敢對核四公投表態　黃偉哲：要做漢子你還缺一個Guts！

批侯友宜不敢對核四公投表態　黃偉哲：要做漢子你還缺一個Guts！

關鍵字：

黃士修蘇偉碩四大公投核四

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

鬼鬼、曾國城吃麥當勞替男星慶生

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

《華燈》22位超貴卡司客串

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

進門先抱！嫩媳穿短褲坐公公旁

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面