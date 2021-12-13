藍營拚公投拚到黨內互鬥　李正皓揭侯友宜犯的最大錯誤

▲東森新媒體ETtoday公布最新十大政治領袖調查。（圖／民調中心提供）



記者杜冠霖／台北報導

1218公投進入倒數階段，國、民兩黨進入最後衝刺階段，國民黨緊鑼密鼓舉辦宣講活動，卻傳出新北市長侯友宜遲遲不表態，引起國民黨內不小反彈聲浪。對此，名嘴李正皓指出，當深藍支持者定調侯友宜是公投戰犯時，黨主席朱立倫沒有幫侯說過一句話，「因為侯友宜最大的錯誤就是支持度比朱立倫高太多。」

根據《東森新媒體ETtoday》的最新調查結果顯示，後蔡英文時期的台灣十大政治領袖，新北市長侯友宜在32位政治人物中最被看好；副總統賴清德排名第二；台北市長柯文哲排名第三；鴻海創辦人郭台銘排名第四；立法委員蔣萬安排名第五。第六到第十名依序為桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫、衛福部長陳時中。

侯友宜遲遲未對公投議題表態，國民黨昨（12日）的公投大遊行也未到場，黨內對侯友宜有諸多不滿聲浪，對此，李正皓表示，為什麼國民黨推公投推到最後會變成全黨殺侯友宜？簡單說這就是倒數第2名的逆襲，白話文就是第9名在鬥第1名。

李正皓指出，侯友宜的為難，當過新北市市長的朱立倫應該最清楚，核四廠就在新北市的轄區內，侯友宜如今的定調「沒有核安、沒有核四」完全跟朱立倫當年在當新北市市長如出一徹，朱立倫「前」市長當然知道侯友宜市長如今的無難。「匹夫無罪，懷璧其罪，侯友宜最大的錯誤就是他的民意支持度比朱立倫高太多。」

李正皓表示，當深藍支持者開始定調侯友宜是這次公投的戰犯時，朱立倫身為黨主席，如果無私的話，最該做的是幫黨內民調最高的政治明星分擔壓力，「但事發至今朱立倫有說過任何一句幫侯友宜緩頰的話嗎？沒有。」

李正皓指出，對朱立倫來說最好的狀況就是這把火繼續燒向侯友宜，這樣「找到公投失敗的戰犯」與「消滅2024年潛在敵人」的兩個願望一次滿足，「世上還有什麼比這個更划算的政治算計？這場鬧劇本質上就是第9名在鬥第1名的宮廷大戲，意外嗎？我不意外，因為這就是國民黨。」