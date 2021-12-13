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「藍營為核四犧牲最有實力的侯友宜」　蔡詩萍嘆：民進黨未投先贏了

▲▼新北市長侯友宜12/9視察轄下板橋國小，針對學校營養午餐所採用的豬肉作萊劑檢測，並要求校方一定要落實檢測工作，不能讓萊豬進入校園。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

1218公投進入倒數階段，國、民兩黨進入最後衝刺階段，國民黨緊鑼密鼓舉辦宣講活動，卻傳出新北市長侯友宜遲遲不表態，引起國民黨內不小反彈聲浪。對此，資深媒體人蔡詩萍表示，民進黨應該最開心了，國民黨，很快的就自己摧毀了自己的明星戰將，「民進黨氣勢上，其實已經未投先贏了，不是嗎？」

四大公投將至，外傳國民黨內對侯友宜遲未表態頗有微詞，核四公投領銜人黃士修更直指侯友宜是公投破口，對此，蔡詩萍指出，侯友宜應該覺得莫名其妙，在新北市副市長八年，市長三年了，「新北市的核四立場有改變過嗎？新北市民投票給朱立倫，以及接棒的侯友宜，新北市民對核四的態度有改變過嗎？」

蔡詩萍表示，國民黨執政過，在中央、地方，都存在「核四的矛盾」，因此戰線縮小，集中打擊面，成功率自然最高。但國民黨中央竟然反其道，把民間推動的兩個公投也攬在自己的帳下，卻渾然不知，國民黨中央立即要面對的，是朱立倫市長與朱立倫主席的「昨是今非」或「今是昨非」之矛盾。

蔡詩萍指出，這轉彎顯然存在著黨中央與最大地方諸侯的「嚴重溝通不良」，隨國民黨內越來越激化的深藍聲浪，被形諸於公開的叫罵，公開的羞辱，但黨中央卻毫無能力可以轉圜，「這不禁令人好奇，國民黨中央怎麼了？是存心為一個不是自己發動的核四公投，而去犧牲黨內最具實力的地方諸侯嗎？」

蔡詩萍表示，在敏感的「核四週邊有事」的範圍內，藍營執政的縣市，或有機會奪回執政的縣市，政治人物都不太願意對核四「硬表態」，這現實就應該要有「足夠的政治智慧」給他們一些空間，「卻任由藍營名嘴，或主張核四重啟的人士，謾罵攻擊不表態的地方諸侯，這根本是黨中央嚴重的失職！」

蔡詩萍質疑，一個直轄市長從未改變他的立場，一個直轄市民也以選票支持了市長的核四主張，他面對公投不改其志，這叫「自私自利」嗎？以前藍營部分牙尖嘴利的名嘴或民代，動輒批評民進黨像幫派，「怎麼在侯友宜不肯動搖他的核四主張時，擺出的詛咒嘴臉，竟然比民進黨更像一個幫派？」

對於侯友宜遭到黨內圍剿，蔡詩萍表示，民進黨應該最開心了，一個無能化解黨內不同意見，又任由「只會出一張口之名嘴民代」撕咬侯友宜的國民黨，很快的，就自己摧毀了自己的明星戰將，「民進黨氣勢上，其實已經未投先贏了這場公投戰役，不是嗎？」

蔡詩萍指出，國民黨已經在谷底了，谷底的再起，谷底的反撲，絕不是靠一張嘴，靠匹夫之勇，而是「溝通平台」的智慧，以及，分進合擊的戰略，「我不相信侯友宜市長這麼容易被打倒，而且「是被自己」人打倒！」

蔡詩萍表示，看在很多人眼裡，國民黨中央這種處理高層次戰略的輕率，以及繼續被「社會觀感很差」的深藍綁架，將注定未來的政黨競爭，藍營只能令人嘆息，多次民調已經證明了，民進黨雖然滑落，但仍遙遙領先國民黨，而中立選民的增加，也沒有轉向藍營的趨向，「這說明了什麼？國民黨的問題可大了！」

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