10大政治領袖「排名第5」　蔣萬安：扮演好自己角色

▲《東森新媒體ETtoday》公布最新十大政治領袖調查 。（圖／民調中心提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

根據最新調查，後蔡英文時期的台灣10大政治領袖，國民黨立委蔣萬安排名第5，比起前一次的調查上升2名。蔣萬安今（13日）在立法院受訪時回應，不管在哪個崗位，「我就是扮演好自己的角色」，和人民站在一起，像是近期食安的議題受到很多國人關心，也會持續捍衛、把關。

12月18日舉行的全國性四大公民投票，被視為2022大選前哨戰，在藍綠互相較勁的態勢與過程中，雙方在檯面上的一線政治人物，其態度也備受關注。

《東森新媒體ETtoday》最新台灣政治10大領袖調查結果顯示，新北市長侯友宜在32位政治人物中被看好度奪冠；副總統賴清德排名第2；台北市長柯文哲排名第3；鴻海創辦人郭台銘排名第4；立法委員蔣萬安排名第5。第6到第10名的排名依序為桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫與衛生福利部長陳時中。

台北市長熱門人選，也是國民黨最被看好的明日之星蔣萬安，勤跑基層，為民發聲的作風，帶來穩定支持度，幾次調查中都榜上有名，近期因投入公投宣講獲得聲量，排名由前次調查（2021年9月）第7名上升至第5名。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，為了解民眾看好誰成為後蔡英文時期的政治領袖，民調中心持續進行追蹤調查，最新一波調查時間是在2021年12月6日至12月8日，調查方式以「手機簡訊」進行，回收有效樣本數為1,386份，問卷提供台灣目前最有知名度以及影響力的32位政治人物名單，由受訪者選出10位，依據挑選次數最多的前10名做為榜單的依據。