醫怒轟擁核、國民黨鬼扯：別再唬爛缺電所以爆炸謬論

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

萬隆變電所12日爆炸導致雙北停電，國民黨與擁核人士則聲稱，是因為缺電降電壓才導致爆炸。對此，醫師潘建志13日發文打臉，批評藍營「鬼扯」，強調是因故障而停電，不是缺電，「設備故障引起的跳電停電時間短，和缺電造成分區限電時間長完全不同。」

萬隆變電所12日上午發生爆炸，導致雙北多戶停電，而國民黨與擁核人士紛紛跳出來指控，台灣因為缺電，而降電壓才導致爆炸，並指稱這是國安問題。不過，此番言論很快遭到打臉，連醫師潘建志13日也發文怒批「鬼扯」。

潘建志表示，高壓變電器絕緣油劣化，秀逗短路，是因故障而停電，不是缺電。他說，星期天用電本來就少，冬天又不開冷氣，電絕對夠，12月12日用電尖峰記錄是2580萬瓩，比五月份用電量最高時的3800萬瓩，還差的很遠。

潘建志說，自己的電腦有裝UPS不斷電系統，持續監測電壓，電壓驟降時會發出警報。跳電前，我正在用電腦看Netflix，沒有低電壓警報聲。

他強調，12月12日沒有缺電，沒有壓降。高壓變電器裏的絕緣油用久了一定會劣化，要防止意外發生，要對油品定期檢查，在出問題前把油換掉，而不是怪缺電跑去蓋電廠，設備不精實維護，再蓋一百座電廠一樣跳電爆炸。

「設備故障引起的跳電停電時間短，和缺電造成分區限電時間長完全不同。」潘建志表示，萬隆變電所設備太老舊，最佳的解法是砍掉重練，台電早在對街蓋好新的大樓式室內變電所，但因為附近居民反對無法投入使用。

潘建志表示，要舊的不要新的，是覺得沒什麼道理，不汰舊換新，老變電所要再用100年嗎？他表示，那塊地很大，晚上常開車經過，黑鴉鴉一片，就讓它現代化都市更新，對症下藥，更安全更美觀，房價也會漲的，早晚終究要搬，還等什麼？

潘建志說，文山區是藍營傳統票倉，天龍國民對給自已用電的變電所都會嫌惡了，應該給反核四的貢寮人多一點同理心，「別再唬爛缺電所以爆炸的謬論，一堆梗圖，缺電變電所會爆炸，那電太多會怎麼樣？出現核融合反應嗎？」