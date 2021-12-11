決戰公投！朱立倫砲轟民進黨「賭輸就翻臉」：咒詛乎別人死

記者唐詠絮／彰化報導

1218四大公投下週就要投票，國民黨全力衝刺，彰化場次今(11)日下午在埤頭鄉合興宮前重磅登場，主席朱立倫與縣長王惠美與多位藍營立委向縣民大聲疾呼「公投必須蓋下同意票」，朱立倫砲聲不斷，民進黨向全國民眾開一張最大的空殼支票，這是要「咒詛乎別人死」。

▲國民黨主席朱立倫彰化宣講公投。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

朱立倫說，民進黨政府口口聲聲說「2025非核家園」，民進黨要是做得到他真的很高興，但是這是100%的空頭支票，再3年後就是2025年，到時候台灣就慘了，欠電，冷氣不能開、夜市沒得開、工廠也沒電，這簡直就是要「咒詛乎別人死」。

朱立倫說，過去蔡英文、蘇昌貞等人都喊出「哪一個總統敢開放萊豬進口、敢叫人民吃萊豬，那個總統就要下台」，結果竟然蔡英文當總統，要台灣人吃萊豬，宣布開放萊豬全面進口，這算是什麼道理？況且開放進口萊豬，任何政黨的人都可能吃下肚，因此，「反萊豬」公投一定要投下同意票。

至於公投綁大選，朱立倫說，民進黨在野的時候，講要民主就要公投綁大選，但是民進黨卻是輸得很徹底，「賭輸就翻臉、翻桌」，現在卻寧願浪費人民的血汗錢。

朱立倫指出，公投蓋下「同意票」絕對不是為個人，而是為了全台灣的健康、民主與環保，同時呼籲全場縣民，我們「公投大選做一天，省錢又省工」、「反萊豬、顧健康「保護環境，珍愛藻礁」「為了我們的電，重啟核四」這四項議題，讓台灣更美麗。