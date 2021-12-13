北北基宜四縣市大雨特報續發　北台灣轉晴時間曝光

記者許維寧／台北報導

受到東北季風影響，迎風面持續有雨。對此，今天上午（12/13）中央氣象局持續針對北北基宜四個縣市發布大雨特報，受東北風影響，東北風影響，今日基隆北海岸、新北市山區及汐止區、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率。

▲受東北季風影響，今天迎風面有雨。（圖／記者李毓康攝）

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天氣風險公司總經理彭啟明表示，昨天開始受到東北季風影響、水氣增多，越往北迎風面雨勢越明顯，桃園以南則相對晴朗，今天從桃園以北到新北、台北到基隆宜蘭，花蓮北部也有雨勢發生，

彭啟明說，週二開始水氣才會逐漸減少，北部略轉多雲到晴偶陣雨，也會顯著回溫，民眾可以把握好週二到周四（12/14、12/16）這三天較穩定的天氣。預計周五到周末間另外一波冷空氣接近，北部再度轉為陰沉有陣雨的天氣，中南部則相對穩定，周五接近這波的冷空氣強度比今天這波略強，也較偏濕冷，下周大致上仍為典型東北風型態的天氣。

彭啟明分析，預計下週北部無法像本周二到週四可稍微轉晴，中南部則未有顯著的大變化，北部的民眾建議要掌握好節奏，安排好洗曬衣或戶外活動的時程。

然而目前台灣東南方約3000公里處，正有一個熱帶性低氣壓在發展當中。彭啟明說，該熱帶低壓今明兩天有機會發展成今年第22號颱風「雷伊」，預測往菲律賓南方島嶼前進，對台灣無直接影響，但預計四五天後進入南海時，屆時周邊水氣是否北上則要再觀察。