22歲氣質女「滿口尖牙」瞳孔全黑！　路人驚嚇怒譙：惡魔

▲網友問改造歷程有多痛，蜜利根回答，「爆痛」。（圖／翻攝自Instagram）

記者張靖榕／綜合報導

美國德州休士頓22歲女子蜜利根（Kierstyn Milligan）被人稱為「惡魔」，因為她從前額、脖子到全身有許多刺青外，還在口腔中植入尖牙，而她最新的刺青是在眼球上，讓她看起來就像擁有一對惡魔的眼睛。她說自己本來就是個怪人，愈怪愈自在，而她的怪也為她帶來大筆財富，還在短影音APP「TikTok」上吸引近70萬人追蹤。

綜合外電報導，在成人付費平台Only Fans和TikTok上「名利雙收」的蜜利根受訪時表示，她從14歲那年就開始對「改造身體」產生興趣，很快在2015年她15歲的時候就刺了第一個刺青，之後她陸續在額頭、臉頰、脖子和四肢等地方刺上各種圖案，此外她還做了尖牙植入和隆胸，甚至奶頭環、舌環、兩側鼻環和鼻樑環全都穿上，「我一直都知道這才是我要的長相」。

蜜利根原是一個長相清秀、大眼瓜子臉的可愛女孩，但她對自己的原生長相充滿許多不滿意，於是她決定砸下大筆金錢改造自己的外觀，「我年輕的時候腦還裡一直有畫面，現在我終於實現它了。」

改變自己外貌最大的動機，對蜜利根來說就是要變得很開心、對自己更滿意，「我現在的長相跟之前的我相比，讓我覺得開心多了。」她甚至能透過外在的刺青更了解自己身而為人的存在，「之前的我根本不知道自己是誰，現在是我覺得最了解自己，而且是最愛自己和最有自信的時候。」





▲密利根打從心裡覺得自己是個怪人，因此也要在外貌上表現自己的與眾不同。（圖／翻攝自Instagram）

蜜利根在今年稍早進一步改造自己的外觀，她將靈魂之窗刺成黑色，遠看彷彿黑色瞳孔充滿整個眼白的惡魔形象。她說走在路上會有許多人盯著她的雙眼看，但沒說什麼，有些人則會露出厭惡的表情，還有一小部分人直接走近她，告訴她「我討厭妳的眼睛」。

「最誇張的是那些網路上的鍵盤酸民」，蜜利根說這些人躲在螢幕後就變得肆無忌憚，會直接叫她「惡魔」，或是「之前的妳漂亮多了」、「妳的童年一定過得很慘」。不過也有人懂得欣賞她的美，會稱讚她很甜美，希望跟她合照。

蜜利根表示她的家人一向都能理解她對刺青和穿孔甚至裝尖牙的愛好，但他們看到她的眼晴刺青時卻嚇一跳。她為自己的行為作出一個社會觀察的解釋，「我這麼做是要展示我和別人的不同，然後看人們在遇到這個社會中不正常的事，到底能多驚訝或感到被冒犯。」

「我從來就不想融入大家」，蜜利根說她一直都是個怪人，而目前她還沒有打算停止對自己進行身體改造，「我還不確定下一步要做什麼，但目標是要在明年聖誕節之前，把我從頭到腳全部用刺青包起來，所以我們就等著看吧，希望我能成功。」