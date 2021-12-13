　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

22歲氣質女「滿口尖牙」瞳孔全黑！　路人驚嚇怒譙：惡魔

▲▼22歲氣質女「滿口尖牙」瞳孔全黑！　路人嚇到怒譙：惡魔。（圖／翻攝自Instagram）

▲網友問改造歷程有多痛，蜜利根回答，「爆痛」。（圖／翻攝自Instagram）

記者張靖榕／綜合報導

美國德州休士頓22歲女子蜜利根（Kierstyn Milligan）被人稱為「惡魔」，因為她從前額、脖子到全身有許多刺青外，還在口腔中植入尖牙，而她最新的刺青是在眼球上，讓她看起來就像擁有一對惡魔的眼睛。她說自己本來就是個怪人，愈怪愈自在，而她的怪也為她帶來大筆財富，還在短影音APP「TikTok」上吸引近70萬人追蹤。

綜合外電報導，在成人付費平台Only Fans和TikTok上「名利雙收」的蜜利根受訪時表示，她從14歲那年就開始對「改造身體」產生興趣，很快在2015年她15歲的時候就刺了第一個刺青，之後她陸續在額頭、臉頰、脖子和四肢等地方刺上各種圖案，此外她還做了尖牙植入和隆胸，甚至奶頭環、舌環、兩側鼻環和鼻樑環全都穿上，「我一直都知道這才是我要的長相」。

蜜利根原是一個長相清秀、大眼瓜子臉的可愛女孩，但她對自己的原生長相充滿許多不滿意，於是她決定砸下大筆金錢改造自己的外觀，「我年輕的時候腦還裡一直有畫面，現在我終於實現它了。」

改變自己外貌最大的動機，對蜜利根來說就是要變得很開心、對自己更滿意，「我現在的長相跟之前的我相比，讓我覺得開心多了。」她甚至能透過外在的刺青更了解自己身而為人的存在，「之前的我根本不知道自己是誰，現在是我覺得最了解自己，而且是最愛自己和最有自信的時候。」

▲▼22歲氣質女「滿口尖牙」瞳孔全黑！　路人嚇到怒譙：惡魔。（圖／翻攝自Instagram）

▲密利根打從心裡覺得自己是個怪人，因此也要在外貌上表現自己的與眾不同。（圖／翻攝自Instagram）

蜜利根在今年稍早進一步改造自己的外觀，她將靈魂之窗刺成黑色，遠看彷彿黑色瞳孔充滿整個眼白的惡魔形象。她說走在路上會有許多人盯著她的雙眼看，但沒說什麼，有些人則會露出厭惡的表情，還有一小部分人直接走近她，告訴她「我討厭妳的眼睛」。

「最誇張的是那些網路上的鍵盤酸民」，蜜利根說這些人躲在螢幕後就變得肆無忌憚，會直接叫她「惡魔」，或是「之前的妳漂亮多了」、「妳的童年一定過得很慘」。不過也有人懂得欣賞她的美，會稱讚她很甜美，希望跟她合照。

蜜利根表示她的家人一向都能理解她對刺青和穿孔甚至裝尖牙的愛好，但他們看到她的眼晴刺青時卻嚇一跳。她為自己的行為作出一個社會觀察的解釋，「我這麼做是要展示我和別人的不同，然後看人們在遇到這個社會中不正常的事，到底能多驚訝或感到被冒犯。」

「我從來就不想融入大家」，蜜利根說她一直都是個怪人，而目前她還沒有打算停止對自己進行身體改造，「我還不確定下一步要做什麼，但目標是要在明年聖誕節之前，把我從頭到腳全部用刺青包起來，所以我們就等著看吧，希望我能成功。」

►雅詩蘭黛「小棕瓶」殺到1850元！

ET快訊
長髮妹重訓「脫到只剩丁字褲」！　健身狂入侵留言全歪樓
拋家棄子再娶二房！臨老中風討扶養費　兒拒付曝「悲慘童年」
獨／台南驚現「大噴泉」！　激衝2米高狂洩
女員工下班車禍亡「老闆辯她請假」　4證據打臉賠百萬
他月刷21萬「能活著算奇蹟」釣出百萬卡神　網一看搶認乾爹
台電變電所爆炸「驚天蘑菇雲」畫面曝　一團火球在天空爆開來
陳時中鬆口「降級可能時間」！　防疫改打防守戰
「9成用戶不賠」2000戶只賠1元！　台電計算方式曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

終結韓戰有望！　文在寅：美中北韓原則上同意發表「終戰宣言」

22歲氣質女「滿口尖牙」瞳孔全黑！　路人驚嚇怒譙：惡魔

美國防疫專家佛奇：施打3劑疫苗是最佳防護

台灣邦交國再-1？　美前官員：很有可能

一張地圖讓白宮亂了手腳！　唐鳳民主峰會視訊畫面「被消失」

聖誕節是偷情季節「首選對象」曝光！　理由：佳節期間不算數

Omicron最先爆發國　南非總統確診

G7外長會議主席國聲明　再度關切台海局勢

美染疫致死逾80萬人　今年比去年還多！總數超過「這州」人口

Omicron來勢洶洶　英國提升防疫等級

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

豪車停隧道中...男子突下車秀舞　左右搖擺跳到忘我！還錄影留念

終結韓戰有望！　文在寅：美中北韓原則上同意發表「終戰宣言」

22歲氣質女「滿口尖牙」瞳孔全黑！　路人驚嚇怒譙：惡魔

美國防疫專家佛奇：施打3劑疫苗是最佳防護

台灣邦交國再-1？　美前官員：很有可能

一張地圖讓白宮亂了手腳！　唐鳳民主峰會視訊畫面「被消失」

聖誕節是偷情季節「首選對象」曝光！　理由：佳節期間不算數

Omicron最先爆發國　南非總統確診

G7外長會議主席國聲明　再度關切台海局勢

美染疫致死逾80萬人　今年比去年還多！總數超過「這州」人口

Omicron來勢洶洶　英國提升防疫等級

藍心湄買玩具遭人插隊！FB求解怎辦　陶晶瑩「神回覆1招」5千人讚爆

婆媽「魚躍龍門」摔一團　胡瓜親自示範遭嗆：你也沒多行

快訊／林秉樞疑打特權疫苗　高嘉瑜：請法院調查他

嗆聲畫面曝！汽車駕駛不爽騎士1舉動　「拿棍棍」下車怒譙三字經

「錶王」Tiffany藍錶飆億級天價　潘瑋柏預測這只勞力士也要漲了

《尋找神話之鳥》　台南鳥會邀百人戲院欣賞生態紀錄片

終結韓戰有望！　文在寅：美中北韓原則上同意發表「終戰宣言」

韓長髮正妹「重訓脫到只剩丁字褲」！健身狂入侵留言全歪樓超爆笑

28萬戶沒得賠！台電停電不採「專案賠償」　停電1小時只賠1元

公牛9人被隔離！灌籃王拉文也驗出陽性　僅剩9名可用之兵

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

廁所烘手機「絞斷食指」　5歲妹慘截肢

一張地圖惹怒白宮！　唐鳳視訊畫面被消失

長賜號再度通過蘇伊士運河　怪手司機緊張發文

鄉民曝赴尼加拉瓜經驗　網嘆：是好國家

世衛：Omicron削弱疫苗效力

台友邦再-1？　美前官員：很有可能

美染疫致死逾80萬人　今年比去年還多

聖誕節是偷情季節！　首選對象曝光

少女倒栽蔥跌泳池「遭抓交替」驚悚畫面曝！

Omicron爆發國　南非總統確診

詭異！　千年木乃伊「全身被綁、摀臉屈膝」

媽寶男殺女友！母幫滅證忘關1物反曝光

G7外長會議聲明　再關切台海局勢

Omicron來勢洶洶　英國提升防疫等級

更多熱門

相關新聞

佛奇：施打3劑疫苗是最佳防護

佛奇：施打3劑疫苗是最佳防護

美國白宮首席防疫專家佛奇今天說，施打3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗堪稱「最佳防護」，但注射兩劑BNT與莫德納或者1劑嬌生疫苗，仍是美國政府界定的完整接種。

台友邦再-1？　美前官員：很有可能

台友邦再-1？　美前官員：很有可能

美染疫致死逾80萬人　今年比去年還多

美染疫致死逾80萬人　今年比去年還多

怪獸龍捲風橫掃4州　恐破美國近百年紀錄

怪獸龍捲風橫掃4州　恐破美國近百年紀錄

空姐染疫慘截肢！雙手雙腳發黑壞死

空姐染疫慘截肢！雙手雙腳發黑壞死

關鍵字：

美國北美要聞Kierstyn Milligan

讀者迴響

熱門新聞

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

同居剛滿一週！她開電腦驚見男友妹裸照

彰基院長一天開17台刀　醫諷：難道有分身？

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

進門先抱！嫩媳穿短褲坐公公旁

快訊／台北美國學校明天緊急停課

《華燈》22位超貴卡司客串

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面