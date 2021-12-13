終結韓戰有望！　文在寅：美中北韓原則上同意發表「終戰宣言」

▲ 文在寅承諾努力推動兩韓對話。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統文在寅9月在聯合國大會上呼籲，北韓、美國及中國等韓戰主要參戰國應簽署《終戰宣言》。據《韓聯社》報導，他13日透露，美中及北韓原則上都已同意此事。

文在寅13日針對南韓、北韓、美國及中國共同發表《終戰宣言》的構想表示，「美國、中國及北韓等有關國家都已經表達原則上贊成的立場，但北韓將美國完全撤回制裁視為先決條件，因此目前尚無法展開對話」，強調將盡速重啟兩韓對話，透過可行的溝通方式，努力進行接觸到最後。

根據《韓聯社》，文在寅正出訪澳洲，當地時間13日與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於坎培拉舉行峰會，會後共同召開記者會，針對南韓是否考慮抵制北京冬奧的問題說明，美國或其他任何國家都沒有表示希望南韓跟進抵制。

此外，澳英美聯盟（AUKUS）等國家近期加強對中施壓，與中摩擦升溫，文在寅對此則表示，此次訪澳行程與南韓對中立場毫無關聯，「韓國雖將與美同盟視為外交與安保的基礎，在經濟層面上，與中國的關係也非常重要。朝鮮半島的和平與穩定、北韓無核化都需要中國的努力。因此，韓國將以堅定的與美同盟關係為基礎，同時努力與中國維持和諧的關係。」

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