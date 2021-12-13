數學差也能念理工？　過來人點名「2科系」：真的可以

▲數學不好的人可以考慮唸資管系和化學系。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

考量前景和未來發展，一般人普遍認為大學讀理組科系，會有較好的出路，而理工類科系都是數學好的人唸的。不過就一名網友好奇，數學不好的人可以念理工科系嗎？引發網友熱議，最後給出2個科系參考，分別是「資管」和「化學」。

原PO在PTT以「數學不好的能念理工科嗎？」為題發文，表示「大家都縮理工科系才有好頭路，但大家也知道就是數學不好才念文組嘛，那數學不好的，有什麼理工科可以念咧？」

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貼文一出，引發鄉民熱議，紛紛表達看法，「建議不要，會很累」、「可以啊，唸化學」、「最接近背科，比較少邏輯的大概就化學」、「化學可以，不要去碰物化就好」、「資工可以啦，電類、機械不太行」、「記得心理系要學統計」、「建議不要，光大一微積分就可以搞死你了，更不要說大二工數、離散跟線代」。

也有過來人指出，「文組可以去唸資管啊，不排斥寫程式的話以後可以當軟體工程師，不想寫程式也可以去當PM之類的，而且幾乎不用唸什麼數學」、「資管可以考慮啦，資工就不要想了」、「如果只是要成為普通的程式設計師的話，資工確實可以」。

其中一位網友認真分析，「數學分數很大一部分取決於算數能力跟計算品質，不過真正的數學並不重視算數能力，而是規則的演繹跟理解，如果你是數學原理都聽得懂，但計算過程常常失誤的還有機會，但如果是公式跟圖像完全沒辦法連結，公式的推導也幾乎無法理解，看到代數的符號就害怕，那千萬不要念理組。」