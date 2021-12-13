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逛逢甲「1片雞排噴90元」　直擊雞蛋糕攤嚇壞：中南部能買便當

▲▼逢甲夜市微解封，第一個周末現場直擊。（圖／記者李忠憲攝）

▲逢甲夜市。示意圖，與本文無關。（圖／記者李忠憲攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內物價飆漲，近日PTT也陸續有鄉民反應，逛逢甲時超有感，包括一片雞排狂漲到90元，大份雞蛋糕也直逼南部便當價，這讓許多網友不勝唏噓，哀怨直呼「已經好久沒吃了」、「可悲台灣」。

一名網友在PTT提到，他住家附近的湯包店最近默默漲價，原本8顆賣55元，上禮拜已變成65元，而10顆則從70元調到80元；不僅如此，周末逛逢甲夜市，也直擊一攤雞蛋糕貼出公告，上面寫說「小份將由45元漲到55元，大份的60元漲到70元」，眼看漲幅直逼16%-22%，他忍不住吐槽，「都可以在非台北地區買個便當了，政府對於這到底能做什麼？」

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無獨有偶，另一名網友同天也去逛了逢甲，震驚發現雞排一片喊到90元，傻眼透露「店名叫全X大雞排，裡面有個厚不切雞排賣90元。」

▲▼雞排,炸雞排。（圖／記者許力方攝）

▲雞排示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

話題掀起熱烈回響，大票鄉民留言表示，「蛋下個禮拜又要漲了」、「你也太遲鈍了吧，都漲多久了，很多東西都不吃了」、「薪水真的沒漲」、「先不要崩潰，電價上漲後更有感」、「還不如買雞排便當」、「珍奶都漲三倍惹，雞排才剛翻倍」、「大學的時候一塊50元」、「90元在南部可以吃便當了」、「去便當店買雞排便當，還有飯菜能吃」。

值得一提的是，行政院主計總處公布，11月消費者物價指數（CPI）年增率漲2.84％，創下近9年來新高；而今年其他月份的數字，亦是屢次突破2％通膨警戒線，就連與民眾生活息息相關的外食費，年增率也達到1.65％，顯見國內物價上漲的壓力還是很大。

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