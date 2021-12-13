桃警臨檢易滋事場所　舞廳超額容留、毒品及失聯移工全曝光

▲桃園警方針對轄內移工易聚集之小吃店及大型舞廳規劃專案臨檢勤務。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局於週休日及連續假日，針對轄內移工易聚集之小吃店及大型舞廳規劃專案臨檢勤務，12日深夜臨檢某舞廳不但超額容留人數，更查獲毒品1件1人、失聯移工2人及移工未攜帶小黃卡1件1人，均依規定移請相關單位裁處。

▲桃園某大型舞廳可謂人滿為患，違規超額容留人數。（圖／桃園警分局提供）

此一持續性擴大臨檢行動，係針對轄內移工易聚集之小吃店及大型舞廳規劃專案臨檢勤務，藉由警方的強勢執法作為，約制店家不得有非法营業之情事並恪遵｢三不得兩通報｣原則，遇有衝突、爭吵等狀況應立即通報警方到場排除。

▲在越南移工包包內查獲毒品咖啡包。（圖／桃園警分局提供）

昨日23時許，桃園分局會同警察局外事科及桃園專勤隊，針對轄內移工易聚集場所進行臨檢稽查，於臨檢大同路某移工舞廳時，發現該舞廳規定容留人數為290人，現場確有299人，已超過規定。

員警逐一盤查在場移工時，在陳姓移工(越南籍)身上起獲毒品咖啡包1包，依毒品危害防制條例移請偵辦，另有一名女移工攜帶大量紅包、現金，後經查詢係其生日，朋友所贈送。總計兩日共查獲毒品1件1人、失聯移工2人(越南籍)、舞廳容留人數超標違規1件及移工未攜帶小黃卡違反防疫規定1件1人，均依規定移請相關單位裁處。