老母護子暗語報信「有鴿駕到」　通緝犯後門溜走狂逃2km下場曝　

▲高雄市一名毒品謝姓通緝犯，跑給警察追，最後還是不敵正義風火輪 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名謝姓毒品通緝犯躲在家裡，媽媽疑似通風報信表示有「警察上門」，謝姓通緝犯一聽見「警方表明身份」後，立刻從後門逃竄，跑了近2公里，不過還是不敵見義勇為的民眾騎機車載員警，當場被逮。

10日中午接近一點左右，員警前往大樹九曲當地找尋一名謝姓男子，因為他在11月份已經被橋頭地檢署發布通緝，沒想到員警到達謝姓男子家門口時，他的母親疑似為了要通風報信，刻意從屋內拉高音量詢問「誰啊」，員警也沒多想就回答「警察啦」！

▲高雄市一名毒品謝姓通緝犯，跑給警察追，最後還是不敵正義風火輪 。（圖／記者吳奕靖翻攝）





▲高雄市一名毒品謝姓通緝犯，躲在雜物堆當中，還是被揪出來 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

也是因為這一聲「警察」，46歲的謝姓男子聽見一後，立刻從住家後門逃跑了，不過員警一發現之後，就立刻追了上去，但是謝姓男子腳程太快，一下就不見影子，還好附近經過的民眾看到這一幕，透露他的逃跑方向，還叫員警坐上機車，載著去追，2公里之後果然發現謝姓男子躲在另一處民宅後方的雜物後方，眼見自己逃不到，謝姓男子乖乖就逮，隨著員警到派出所面對司法，不過能夠順利抓人全靠「正義民眾」的相挺，也讓警方私下稱讚還好有「正義風火輪」來幫忙。