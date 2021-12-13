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非上班時間勿擾！葡萄牙新法通過「下班禁止聯繫員工」

文／職場人

你也常常名列公司的加班陣容嗎？日前，《職場人Workworks》寫過「通通給加班費！明年起「非工作時間值勤」納入工時，處理緊急文件也要支薪」一文，而近期葡萄牙也通過另一新法「禁止下班聯繫員工」，一起來看看吧！

下班主管訊息不斷傳來，是該立馬回覆還是視而不見？好不容易到了週末可以休息，結果老闆一通電話又得無償加班？上述情形也是你的日常生活嗎？其實有不少公司都採「責任制」，即便不是上班時間，只要工作內容歸屬責任範圍，就得隨時待命。

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對於這種屢見不鮮的職場文化，葡萄牙議會通過新法「禁止雇主在非上班時間聯絡員工或交辦工作」，不論是以電話、簡訊或電子郵件的方式都不行。議會表示，雇主應該尊重員工隱私，而這份隱私應包含休息和私人時間，違規的雇主將構成犯罪並被處以罰款。

除了上述不能打擾員工私人休息時間之外，此次新法也准許員工「自行決定是否要遠距工作」，不過前提是工作內容許可的情況下，而雇主要提供員工遠距工作時所需的設備及額外費用，比如電費、網路費等。對於有小孩的員工，則是給予在「小孩8歲前」可不經老闆同意，選擇是否在家上班的權利。

以上對於葡萄牙議會通過的新法，職場人有什麼看法呢？如果這項法規也在台灣執行，會有什麼影響呢？想獲得職場相關資訊，就趕緊追蹤職場人Instagram吧！

Source：BBC NEWS

【延伸閱讀】

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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