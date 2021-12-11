她當行政總務「被別部門狂使喚、刁難」　過來人揭主因：事實

▲原PO在公司擔任行政總務，卻經常被其他單位的同事使喚、瞧不起。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

實習記者黃品臻／綜合報導

「行政」在公司裡主要處理各種瑣事，是不可或缺的一環，不過近日一名擔任行政總務職的女網友就大吐苦水，表示經常受到其他部門同事的輕視，感到非常不舒服，文章一出引起網友共鳴，也有人點出會發生類似事件的關鍵原因。

原PO在Dcard以「行政總務職真的比較不受尊重嗎？」為題發文表示，目前在中小型傳產擔任行政總務，工作內容包括舉辦公司活動、結帳及很多雜事，還要負責環境修繕，不過因為公司在國外有據點，因此行政總務也要有外語撰寫報告及開會對應的能力，「我自認為行政總務單位的每個人都有一定的專業，但卻被公司許多人瞧不起。」

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原PO指出，公司許多人都認為，行政總務就是個專門處理簡單事務的單位而已，有些單位都會以命令口吻請行政單位做事，甚至認為他們部門幫忙是應該的，還曾被其他單位調侃，暗指行政總務工作不難、很輕鬆等，聽了心裡很不好受。

她列舉5件曾經受到不公平對待的事件，無奈嘆道「還是希望不管在任何工作職場都應該要尊重別人及被尊重，大家也都只是想賺錢混口飯吃啊！」

▲原PO納悶，難道行政總務職在公司就不被受尊重嗎？（圖／翻攝自Dcard）

文章一出釣出不少擁有同樣經驗的人，紛紛委屈表示「感覺不尊重+1」、「就被其他人當小妹，雖然我之前是總機兼總務，然後連來公司開會的訪客也把我當小妹...感受很差」、「總務很屎，大小室都扣一頂帽子，成了沒功勞，沒成要檢討」。

不過也有網友直言，「其實行政類的工作都容易被瞧不起，因為不需要大學學歷就能做，能做的就是充實自己能跳槽就跳槽」、「就是門檻太低會發生的事啊…如果今天有行政總務師，然後證照超難考，價值就會提升了，不尊重人是修養不夠，但是可取代性太高，自己不是很重要，自己不做了有千千萬萬個可以頂替，這也是事實，如果別人根本不怕你走，隨便就能找到下一個通常都不會多尊重你，你不想這樣，改變不了別人，就讓自己不要變得這麼容易被取代」、「他們的認知就是社會對行政總務普遍的認知，接電話、訂便當、打打文書而已，所以他們就不認為這是個多困難的工作」。