　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她當行政總務「被別部門狂使喚、刁難」　過來人揭主因：事實

▲職場,工作,女性。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲原PO在公司擔任行政總務，卻經常被其他單位的同事使喚、瞧不起。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

實習記者黃品臻／綜合報導

「行政」在公司裡主要處理各種瑣事，是不可或缺的一環，不過近日一名擔任行政總務職的女網友就大吐苦水，表示經常受到其他部門同事的輕視，感到非常不舒服，文章一出引起網友共鳴，也有人點出會發生類似事件的關鍵原因。

原PO在Dcard以「行政總務職真的比較不受尊重嗎？」為題發文表示，目前在中小型傳產擔任行政總務，工作內容包括舉辦公司活動、結帳及很多雜事，還要負責環境修繕，不過因為公司在國外有據點，因此行政總務也要有外語撰寫報告及開會對應的能力，「我自認為行政總務單位的每個人都有一定的專業，但卻被公司許多人瞧不起。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，公司許多人都認為，行政總務就是個專門處理簡單事務的單位而已，有些單位都會以命令口吻請行政單位做事，甚至認為他們部門幫忙是應該的，還曾被其他單位調侃，暗指行政總務工作不難、很輕鬆等，聽了心裡很不好受。

她列舉5件曾經受到不公平對待的事件，無奈嘆道「還是希望不管在任何工作職場都應該要尊重別人及被尊重，大家也都只是想賺錢混口飯吃啊！」

▲原PO納悶，難道行政總務職在公司就不被受尊重嗎？（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO納悶，難道行政總務職在公司就不被受尊重嗎？（圖／翻攝自Dcard）

文章一出釣出不少擁有同樣經驗的人，紛紛委屈表示「感覺不尊重+1」、「就被其他人當小妹，雖然我之前是總機兼總務，然後連來公司開會的訪客也把我當小妹...感受很差」、「總務很屎，大小室都扣一頂帽子，成了沒功勞，沒成要檢討」。

不過也有網友直言，「其實行政類的工作都容易被瞧不起，因為不需要大學學歷就能做，能做的就是充實自己能跳槽就跳槽」、「就是門檻太低會發生的事啊…如果今天有行政總務師，然後證照超難考，價值就會提升了，不尊重人是修養不夠，但是可取代性太高，自己不是很重要，自己不做了有千千萬萬個可以頂替，這也是事實，如果別人根本不怕你走，隨便就能找到下一個通常都不會多尊重你，你不想這樣，改變不了別人，就讓自己不要變得這麼容易被取代」、「他們的認知就是社會對行政總務普遍的認知，接電話、訂便當、打打文書而已，所以他們就不認為這是個多困難的工作」。

►為何冷天也不用蓋被子！

ET快訊
快訊／全台ATM驚傳大出包　財金公司回應了！
快訊／冰淇淋驗出致癌物超標！GODIVA首發聲
LINE收到「這訊息」爆反感　網白眼：連讀都懶得讀
快訊／全台ATM驚傳大當機！　無法領錢
快訊／BMW駕駛攔截擋重機　下車「慘遭辣椒水攻擊」
「BMW休旅車」不能當禮車？　新郎曝原因...網刷三觀：長知

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6款冰淇淋驗出致癌物超標！GODIVA首發「3點聲明」

大爆料！潘忠政拿「詹順貴、鄭文燦、洪申翰」言論佐證三接可遷離

竹中竹女模擬公投6成同意竹竹併　林智堅：大新竹為跨世代期望

男友妹解放「超巨雙球」親密貼手臂　女友一看傻了：我壓力好大

老車狂出包！台鐵「採購1282新車」汰舊　年底交車數量出爐

快訊／全台ATM驚傳大當機「無法領錢」！　鄉民崩潰：全掛了

她當行政總務「被別部門狂使喚、刁難」　過來人揭主因：事實

明起變天！北台灣「白天明顯轉涼」　2區迎大雨最冷時段曝

泡芙人、肌少症都不健康！保留肌肉減體脂肪　飲食打造完美體態

電線故障延誤　台鐵揪原因：「砂石」害的！118組設備年底前全換

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

《聲林之王3》選手講話娃娃音「唱歌低沉嘶吼」　《傲嬌》喉音饒舌...徐佳瑩：聽了很過癮！

超親人！數隻檸檬鯊包圍潛水員　牠「主動靠近給擼頭」互動溫馨

2歲童外婆家走失！監視器查真相　竟是「5隻狗」帶他逛街走到土地公

加拿大議員再挺台！逼政府表態　「要不要和台灣站一起？」全場歡呼

6款冰淇淋驗出致癌物超標！GODIVA首發「3點聲明」

大爆料！潘忠政拿「詹順貴、鄭文燦、洪申翰」言論佐證三接可遷離

竹中竹女模擬公投6成同意竹竹併　林智堅：大新竹為跨世代期望

男友妹解放「超巨雙球」親密貼手臂　女友一看傻了：我壓力好大

老車狂出包！台鐵「採購1282新車」汰舊　年底交車數量出爐

快訊／全台ATM驚傳大當機「無法領錢」！　鄉民崩潰：全掛了

她當行政總務「被別部門狂使喚、刁難」　過來人揭主因：事實

明起變天！北台灣「白天明顯轉涼」　2區迎大雨最冷時段曝

泡芙人、肌少症都不健康！保留肌肉減體脂肪　飲食打造完美體態

電線故障延誤　台鐵揪原因：「砂石」害的！118組設備年底前全換

MAMA／ITZY舞台合作「超猛大咖」！他狠瞪留真　一句台詞震撼全場

連7年主持耶誕城演唱會！黃子佼沒空陪孟耿如　納豆怨「舅舅侯友宜不找我」

反對萊豬進口就不能加入CPTPP　馬英九斥：胡說八道

麥當勞限定「行走聖誕樹甜筒」太可愛！加上鯛魚燒網狂打卡：顏值勝出

顏寬恒沙鹿後援會成立　標哥怒：新聞每天攻擊我們父子

對尬畫面曝！X6「剪車」遭騎士噴滿臉　網酸：傷害到尊貴四輪大爺

新北警停車場被抓酒駕！他不服提行政訴訟：是代駕要我移車

公投黃金周　蔡英文合體林靜儀：服務不是為了特權份子而存在

全台ATM大出包！財金公司：作業異常　目前已恢復

86快速道路驚見機車行駛路肩　歸仁警：將主動介入查處

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

即／確診中研院女到過！京站「980人」快篩結果曝

女友每天要碰碰　他哭：誰能幫我

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

骨灰罈紅茶退位！好市多「再推神物」網傻了

本土大專校院生新增1例確診！

首例Omicron侵台！女史瓦帝尼入境確診

鄧佳華AV片酬曝！導演一句回擊這件事

男友妹在家不穿內衣　同居女友不爽吃醋了

好市多「又1神物殞落」　她咬一口退坑！

中研院確診女主管　是18年前P4實驗染煞中校

高中妹書包「搜出2枚套套」　慘遭排擠！原因驚呆

24歲女接種第1劑莫德納　頭頂現「雞蛋禿」

快訊／再2起Omicron侵台！從美國、英國入境

中研院確診　本人批踢踢2點親回

更多熱門

相關新聞

直播主月賺6位數算少　網曝：好友已買兩房

直播主月賺6位數算少　網曝：好友已買兩房

隨著網路世界能發展的空間越來越大，有不少人都從事直播產業賺錢。就有網友發文表示，她有個朋友粉絲數雖然才破千，但每個月仍可賺到6位數，直播主真的有那麼好賺嗎？貼文一出，雖有不少網友覺得直播很好賺，但也有人點出背後的辛苦之處。

說到尼加拉瓜「秒想大瀑布」　妹子錯慘了

說到尼加拉瓜「秒想大瀑布」　妹子錯慘了

《當男人》被虧紀錄片！網盤點4對CP超甜

《當男人》被虧紀錄片！網盤點4對CP超甜

男友幫女同事買衛生棉！網見1點抓包有過夜

男友幫女同事買衛生棉！網見1點抓包有過夜

衝台南「狂念神秘咒語」　真相長知識！在地人淚推

衝台南「狂念神秘咒語」　真相長知識！在地人淚推

關鍵字：

行政總務工作Dcard

讀者迴響

熱門新聞

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

鄧佳華女優「腰彎撿手機」藏不住了

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

即／確診中研院女到過！京站「980人」快篩結果曝

女友每天要碰碰　他哭：誰能幫我

辣妹歌手遭男星家暴「耳膜穿孔」：從女友變砲友

男歌手驚傳罹骨髓癌失聯！　友：突然找不到人

邱澤曾「公開追張鈞甯」1天就被打臉！全敗在1關鍵

少女倒栽蔥跌泳池「遭抓交替」驚悚畫面曝！

金鐘獎得主「被拍碎車窗」！臉部割傷慘濺血

Makiyo直播突失控怒砸鏡頭！飆罵「你沒被打過吧」

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

印度神童預言又中　6事件一次看

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

更多

最夯影音

更多
許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸
華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面