校長帶頭下手！4女學生遭15師集體性侵　控：女老師幫忙壓著我們

▲拉賈斯坦邦傳出校園集體性侵案。(圖/123RF)

記者李振慧/綜合報導

印度拉賈斯坦邦4名女學生控告遭校長老師集體性侵,涉案人數多達15人,其中還包含5名女老師,因為男老師侵犯她們時女老師也是共犯,不但不阻止還幫忙壓著她們。

事件發生在拉賈斯坦邦的阿爾瓦爾縣(Alwar)比瓦迪(Bhiwadi),警方表示,4名女學生7日晚間報案遭15名教職人員集體性侵,由於該校有一名前任教師,去年12月因為猥褻3名女學生後被捕,警方懷疑此次案件可能是校長與教職人員為了騷擾證人所做出的報復行動。

4名受害者中,其中2人是一對姊妹,4人指控學校男老師時常在女老師幫忙下性侵她們。警方初步調查發現,涉案教師與去年被開除的教師有牽連,該教師近來剛好保釋出獄,目前案件正在調查中。

Rajasthan | 4 school girls file complaint against school teachers alleging gang rape and molestation in Bhiwadi, Alwar district



We've registered the case and are investigating the matter thoroughly: Bhiwadi Superintendent of Police Ram Moorti Joshi (08.12) pic.twitter.com/SqGIYnykGh