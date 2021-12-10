　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

狠爸活活餓死4歲女兒　放任屍體腐爛2天...老鼠啃咬她的臉

記者李振慧／綜合報導

澳洲4歲女童薇洛(Willow Dunn)遭43歲父親鄧恩(Mark Dunn)與繼母虐待，最後活活餓死，被人發現時不但頭皮有燒傷痕跡，爸媽還放任老鼠啃咬她的臉。如今鄧恩與妻子懷特(Shannon White)均被指控謀殺與虐待兒童等重罪。

當地警方去年5月25日在薇洛位於布里斯本家中發現她的屍體，屍體已經死亡至少2天。本案日前開庭，警方表示，抵達現場時醫護人員告訴他們，薇洛的臉看起來曾遭到老鼠啃咬，法醫也指出，薇洛因為缺乏照顧，身體有十分嚴重的褥瘡，甚至已經深入至骨髓。

法醫指出，傷口大部分都是在背部，「其實孩子只要能適度移動或翻身，就能藉由血液循環改善情況，顯示孩子已經很長一段時間處於不能動的狀態」，除此之外還發現死者有因為營養不良和慢性脫水所引起的胰腺炎跡象。

鄧恩放任女兒死亡2天，直到屍體開始腐爛並遭到老鼠啃咬才終於報案，而當醫護人員抵達時，他問醫護人員的第一句話居然是，「我惹上麻煩了，對嗎」。鄰居表示，他們完全不知道鄧恩家裡面有一名小女孩，因為他們從來沒看過她的身影。

鄧恩辯稱，女兒的生母在生產時死亡對他造成很大打擊，他不知道該怎麼面對女兒，所以曾將對方送去給親戚照顧，但是後來還是選擇將女兒接回。本案仍在審理中，鄧恩與懷特之後將在最高法院接受審判。

▼女童被發現時已經死亡2天。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼寶寶,嬰兒,初生兒。（圖／達志影像／示意圖）

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
快訊／國人放心！　蘇貞昌：相關接觸者皆呈現陰性
LIVE／邱澤許瑋甯愛意藏不住　慶功宴深情對望照曝光
邱澤拍《當男人》突襲偷親！　許瑋甯反應甜翻
快訊／土城民宅大火！　拉出1女昏迷
邱澤是「強力發電機」！　5緋聞女友全女神等級
邱澤、許瑋甯3天前就登記　證婚人是「超大咖女神」
邱澤、許瑋甯「深情對望」曖昧6個月結婚！　私下互動露餡
快訊／邱澤經紀人證實：許瑋甯已經是邱太太！夫妻同步官宣
2人有症狀急送醫！　匡列94人居隔、監測328人
快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！　首曝甜蜜合照閃炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

把學校當後宮！17名女學生留校讀書被校董下藥　獻給朋友一起侵犯

為了30萬元！21歲女被媽強迫嫁給司機　2個月後遭丈夫割喉殺死

校長帶頭下手！4女學生遭15師集體性侵　控：女老師幫忙壓著我們

夢到自己中頭獎　男用「夢中數字」買樂透贏9千萬嗨翻：命中註定

和妻子吵架！恐怖爸把3個月嬰兒抓去撞牆　「頭骨砸碎」慘死

暴徒突然闖入家中！ 爸媽面前把6歲童塞入烤箱要「活活煮熟他」

金與正離奇消失2個月！南韓無法掌握動向　被爆執行「祕密計畫」中

狠爸活活餓死4歲女兒　放任屍體腐爛2天...老鼠啃咬她的臉

快訊／尼加拉瓜與台斷交　美國務院回應：鼓勵各國擴大與台接觸

獨／無預警與台斷交　尼加拉瓜台人：看到媒體頭條快訊都愣住了

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

金與正離奇消失2個月！南韓無法掌握動向　被爆執行「祕密計畫」中

狠爸活活餓死4歲女兒　放任屍體腐爛2天...老鼠啃咬她的臉

快訊／尼加拉瓜與台斷交　美國務院回應：鼓勵各國擴大與台接觸

獨／無預警與台斷交　尼加拉瓜台人：看到媒體頭條快訊都愣住了

英美5國外交抵制北京冬奧　法國宣布不跟進「實質作用不大」

尼加拉瓜轉向北京！美批中是拉美毒瘤　「將堅定與台站在一起」

俄烏緊張台灣連帶成焦點　美警告中國動武侵台將是「危險錯誤」

美國曾轟「假選舉」！尼加拉瓜打壓反對派被孤立　成靠攏中國關鍵

蕭美琴出席民主峰會　罕見視訊與拜登同框

金融時報：尼加拉瓜選前「蔡英文答應貸款1億美元」　國內銀行拒絕

彭博：英特爾CEO基辛格將首出訪亞洲　會見台積電高層

逛新加坡植物園遭20隻水獺圍攻　他嚇跌倒：10秒咬了26下！

中信投顧：2022年看好這十大熱門產業！上櫃市場成長活力更勝集中市場

新增藥膳溫補與秘製麻辣兩款湯底　澳門贏到足二店插旗敦南商圈

國人放心！中研院女確診　蘇貞昌：相關接觸者皆呈現陰性

《聲林3》驚見職業級演出！徐若瑄：買票看都願意

哈孝遠狂甩12KG 　為接任台啤總經理

抽10支iPhone13！「2021企業品牌聲望大調查」投票抽大獎

冬天的小確幸　在家一人爽嗑「麻辣鴨血豆腐」！香辣彈嫩會上癮

40道現做泰菜+自助吧吃到爽！吃2CM厚蝦餅、海鮮還能DIY摩摩喳喳

國際熱門新聞

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

詭異！　千年木乃伊「全身被綁、摀臉屈膝」

沼澤工地驚現2條巨蟒！　大條重達250公斤

與尼加拉瓜斷交「不意外」　奧蒂嘉已受夠了

未戴口罩進麥當勞　員工勸到掏槍

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

尼加拉瓜斷交台灣！　中國常駐聯合國大使回應了

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

10歲女童創業當老闆「首月進帳554萬」

拜登揭民主倒退警訊　受邀名單「有台灣」

玩家為破解高難度遊戲付出肉身代價　下場曝

北韓服務業淪「賣淫天堂」　金正恩也管不動！

他花3千元買比特幣　爽買藍寶堅尼

糗炸！2女硬擠「坐進購物推車」卡住

更多熱門

相關新聞

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

英國先前曾傳出多起女孩在夜店玩樂時突然遭不明人士以針筒注射藥物的事件，如今澳洲竟然也出現類似案件。有6名女孩接連在去夜店後，於身上發現不明針孔。其中1名被害女性的友人站出來表示，當時朋友被注射藥物後，便被人帶走，她們靠著手機追蹤才找到當事人。受害女子前往醫院檢查後，還被要求服用長達6個月的抗愛滋藥物，保障安全。

即／南港女研究員確診　疫調：被老鼠咬

即／南港女研究員確診　疫調：被老鼠咬

女被強迫嫁給司機　2個月後割喉慘死

女被強迫嫁給司機　2個月後割喉慘死

糗炸！2女硬擠「坐進購物推車」卡住

糗炸！2女硬擠「坐進購物推車」卡住

紐西蘭上修合法吸菸年齡至14歲

紐西蘭上修合法吸菸年齡至14歲

關鍵字：

女兒老鼠腐屍Willow DunnMark Dunn布里斯本紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

實驗室女11天雙北狂逛8商場！網傻眼

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面