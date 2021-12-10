狠爸活活餓死4歲女兒　放任屍體腐爛2天...老鼠啃咬她的臉

Disabled girl was ‘eaten by rats’ after being ‘starved and left to die’ as parents charged with murder https://t.co/zOIDX51GbW — The Sun (@TheSun) December 9, 2021

記者李振慧／綜合報導

澳洲4歲女童薇洛(Willow Dunn)遭43歲父親鄧恩(Mark Dunn)與繼母虐待，最後活活餓死，被人發現時不但頭皮有燒傷痕跡，爸媽還放任老鼠啃咬她的臉。如今鄧恩與妻子懷特(Shannon White)均被指控謀殺與虐待兒童等重罪。

當地警方去年5月25日在薇洛位於布里斯本家中發現她的屍體，屍體已經死亡至少2天。本案日前開庭，警方表示，抵達現場時醫護人員告訴他們，薇洛的臉看起來曾遭到老鼠啃咬，法醫也指出，薇洛因為缺乏照顧，身體有十分嚴重的褥瘡，甚至已經深入至骨髓。

法醫指出，傷口大部分都是在背部，「其實孩子只要能適度移動或翻身，就能藉由血液循環改善情況，顯示孩子已經很長一段時間處於不能動的狀態」，除此之外還發現死者有因為營養不良和慢性脫水所引起的胰腺炎跡象。

鄧恩放任女兒死亡2天，直到屍體開始腐爛並遭到老鼠啃咬才終於報案，而當醫護人員抵達時，他問醫護人員的第一句話居然是，「我惹上麻煩了，對嗎」。鄰居表示，他們完全不知道鄧恩家裡面有一名小女孩，因為他們從來沒看過她的身影。

鄧恩辯稱，女兒的生母在生產時死亡對他造成很大打擊，他不知道該怎麼面對女兒，所以曾將對方送去給親戚照顧，但是後來還是選擇將女兒接回。本案仍在審理中，鄧恩與懷特之後將在最高法院接受審判。

▼女童被發現時已經死亡2天。（圖／示意圖／達志影像）