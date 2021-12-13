P3女助理染疫疑點多！中研院：疑似曾操作Delta小鼠

▲中研院院長廖俊智。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

中央研究院P3實驗室女助理染疫引發大眾關注，中研院院長廖俊智今也親赴立法院提出的專題報告，內容提到該名個案「疑似都有操作Alpha和Delta病毒株小鼠」，而該個案人員是新進人員，疑似未得到足夠的操作訓練。

該名確診個案為案16816，在今年2/17~5/16在中研院分生所擔任研究助理，5/17起在基因體研究中心P3實驗室擔任研究助理，12/3自願離職，但個案在11/26就出現咳嗽症狀，12/4咳嗽加劇，12/8出現嗅味覺異常，在12/9就爆出確診。

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廖俊智今表示，根據初步調查，當事者被實驗鼠咬過兩次，第一次是在10月中旬被感染Gamma巴西株實驗鼠咬傷，當時實驗室管理人員也不在現場，且實驗室管理人和負責人知道後，並沒有將該事件往上報告，但當事者自述日期和實驗室進出紀錄不一致，還有待取得錄影帶查證，而第二次被咬則是在11/22~11/26期間。

根據報告內容指出，11/24錄影帶紀錄，當日確有3名人員進入，疑似Alpha和Delta病毒小鼠皆由個案操作，但仍需進一步確認。

進一步查證11/24錄影帶紀錄，當天3人離開P3實驗室在除污室卸除個人防護裝備時，個案並沒有依照流程進行，3人中只有1人是正確的，且3人在P3實驗室時，疑似未穿著鞋套，且於中控室更換鞋子。

而在穿脫防護衣未遵守SOP一事，廖俊智也提到，根據11/21錄影帶紀錄，個案在脫除流程時，未於防護衣前先拿下口罩，又依據個案訪談紀錄，個案被實驗鼠咬傷時，僅戴單層手套，不符合相關SOP。

廖俊智表示，被實驗鼠要咬傷意外未通報、操作未遵守實驗室SOP、防護裝備穿卸流程未完全依照SOP，目前責任歸屬都還待確定。