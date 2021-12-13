陳時中鬆口農曆年後有望降級　曝防疫改打「防守戰」

文／中央社

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日說，他希望春節專案完畢後，就開始往降級的方向走；另外，對於有專家建議準備總人口20%的抗病毒藥物，陳時中說，台灣目前疫情狀況，他不認為有超額準備的必要。

▲陳時中鬆口，農曆年後有望降級。（圖／翻攝自YouTube／微微笑廣播網）

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陳時中12日南下接受前總統陳水扁廣播訪問，陳時中會前接受媒體聯訪，對於有專家建議抗病毒藥物應增加至總人口20%；陳時中說，「沒有準備到那麼多」，加上境外移入案例，目前台灣染疫情況是每10萬人約70人，染疫人數是1萬6816人。

陳時中表示，20%是470萬人，他不認為目前台灣疫情狀況有需要超額準備，重點是疫情阻絕及疫苗施打。

陳時中說，國內出現Omicron病例是預期之內的事，因Omicron是強勢株，感染的國家、人數多都是正常，病毒一定會透過邊境進到國內，但狀況不會比Delta更嚴重；Omicron雖傳染力高，但重症狀況沒有更加嚴重，維持邊境嚴管手段，應可以有相當程度阻絕。

陳時中指出，除了民眾盡快打疫苗，個人防護戴口罩、勤洗手，國家也會開始準備抗病毒藥物。目前已與默沙東簽約，輝瑞部分因藥證目前仍不完全，但看起來輝瑞的效果應比較好，兩者的購買比例正在調整。

▲中研院進行清消。（圖／記者許靖騏攝）

至於中研院助理染疫狀況，陳時中表示，中研院助理染疫目前判定是實驗室汙染情況，未來會督導中央研究院做好，目前中研院已開始檢討，是否有懲處會依照檢討結果判定。

陳時中在廣播節目中提到，每次變異株出來，帶來危機與轉機，Omicron傳染性變強，但目前沒有證據顯示嚴重度會變強，反而有些相關證據似乎指向，嚴重度在減輕中，這是一個希望，但不能掉以輕心，一步步走好，至於重症情況，大概再一、二週就會有很多科學證據出來。

他說，一波一波疫情下，病毒減弱也許是未來人類的希望，現在採取防守戰，該準備的準備，希望安然疫過一波一波疫情，回到正常的生活。

陳水扁問到，何時可以降級，會不會遙遙無期；陳時中說，不會遙遙無期，希望春節專案完畢後，就開始往降級的方向走。