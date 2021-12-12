蔡英文「4年過得好嗎」30秒片被消失？　網灌爆臉書：超諷刺

▲蔡英文9年前競選影片消失，網友全看傻灌爆臉書。（圖／翻攝蔡英文FB）

記者邱晟軒／綜合報導

總統蔡英文2012年首次競選總統時，曾推出一支30秒競選短片，影片中詢問人民「這4年你過得好嗎？買得起房子嗎？受得了油價、奶粉、泡麵、學費一直漲嗎？」。然而，有不少網友最近發現這支影片消失了，點擊連結後竟然無法觀看，對此民進黨發言人周江杰無奈回應了。

蔡英文2012年首次參與總統競選時，曾推出一支名為《給自己一個機會-蔡英文》的30秒競選短片，片中旁邊緩緩說道，「這4年你過得好嗎？你買得起房子嗎？油價、奶粉、泡麵、學費一直漲，你受得了嗎？你找到你要找的工作了嗎？你的薪水有增加嗎？你是不是覺得越來越窮、越來越累？」

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影片最後對選民喊話，「再4年你受得了嗎？給自己一個改變的機會，給蔡英文一個改變台灣的機會，1月14號實現公平正義」。

▲蔡英文9年前競選影片如今無法觀看。（圖／翻攝蔡英文FB）

不過，近日就有不少網友發現該影片竟然被下架了，若從蔡英文臉書貼文點擊嵌入的影片連結至YouTube，則會跳出「無法播放影片，這是私人影片」的標語。

對於蔡英文9年前向選民喊話的感性影片，如今卻徹底消失，許多網友紛紛湧入原先嵌入該則影片的臉書貼文，留言怒批，「這些年來日子更難過，物價變更高，當初說大話的影片也下架了」、「看不到影片啦，請別欲蓋彌彰」、「FB是面照妖鏡，過去十年 你過得好嗎？」、「給我們看影片的機會好嗎？謝謝」、「YT下架，FB忘記刪了吼，小編這樣不行啦」、「考試考太爛，成績單燒掉就沒事了？」

針對網友批評影片被下架一事，民進黨發言人周江杰指出，「同一支影片，在蔡英文的官方臉書上仍然可以看到，沒有消失。」

▼蔡英文9年前競選影片消失，網友全看傻灌爆臉書。（圖／翻攝蔡英文FB）