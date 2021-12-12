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雙北大停電　朱立倫：公投「四個同意」救台灣經濟

▲前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱、江啟臣等人出席「我同意！YES大遊行」。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱、江啟臣等人出席「我同意！YES大遊行」。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（12日）主辦「我同意！YES大遊行！」，許多民眾自發前來表達心中怒火，以及對公投「四個都同意，台灣更美麗」的支持，現場已經突破6萬人。國民黨主席朱立倫受訪時，抨擊今天的大停電事件，「民進黨再去掩蓋事實、再不認真面對只會把台灣的經濟搞爛」。

國民黨主辦「我同意！YES大遊行！」，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、前主席洪秀柱、前主席江啟臣、前副主席郝龍斌、副主席暨嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴、金門縣長楊鎮浯、新竹縣長楊文科、立法院總召費鴻泰、公投領銜人林為洲、江啟臣都到場。

朱立倫表示，台灣缺電已經是事實，去年大停電、今年大停電、明年更缺電，包含國外商會、國內企業家最擔憂的就是台灣缺電問題， 民進黨再去掩蓋事實、再不認真面對只會把台灣的經濟搞爛，所以這次的公投，也是為了救台灣經濟，我們要四個都同意。

朱立倫指出，民進黨可以用各種的奧步、各種獨裁的方式，但是對抗不了民意。對抗民進黨這樣鴨霸的政府，如果大家這樣吞下去，台灣還有民主的未來嗎，只有1218展現民意，才是展現出人民最大的力量、真正的勝利。

馬英九則說，「我的感覺是一樣，政府一直不承認我們缺電很嚴重，這樣掩飾下去我們沒辦法回頭，將來真的沒辦法回頭，她（蔡英文）到現在還在反駁，我都不知道怎麼辦」。

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