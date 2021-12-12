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公投一定要「4同意或4不同意」？　鄉民噴爆：乾脆別投了

▲▼四大公投下周六登場！（圖／蔡英文、趙少康臉書）

▲四大公投下周六登場！（圖／蔡英文、趙少康臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

反萊豬進口、重啟核四、公投綁大選、珍愛藻礁公投案，將在下周六（18日）舉行投票；總統蔡英文領軍的執政團隊喊出「四個不同意，台灣更有力」，國民黨等民間團體則喊出「四個同意，台灣更美麗」。對此，就有網友納悶「公投難道一定要一面倒投四個同意，或是四個不同意嗎？」

四大公投投票在即，有網友今（11日）在批踢踢發文表示，「本人政治冷感，只是最近看到公投新聞，一堆人在吵四同意跟四不同意，讓我很好奇一定只有四同意跟四不同意兩個選擇嗎？還是可以三同意一不同意，或是其它搭配嗎，有請政治大師解答。」

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▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲四大公投該怎麼投？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文曝光後，立刻引起兩派網友吵翻！支持四個同意的網友認為：「萊豬有何優點？為何要冒健康風險去吃，又不是沒豬肉吃了」、「對人民來說健康第一啦！用貿易這種理由要大家犧牲健康，頭殼有洞」、「國民黨當年進美牛時也是說這樣，但民進黨可是罵國民黨美國狗，不要為了當美奴犧牲台灣人呢」、「肺腺癌是以前的三倍，空污是全面性污染」、「講到核災最好笑，那核一核二什麼時候要廢除啊？」

支持四個不同意的網友則表示：「一次大型核災風險發生就能毀掉大台北了，你拿跳電來對賭，不覺得欠深思熟慮嗎」、「核災撤離的時候，看還會不會擔心沒電不能上PTT」、「所有東西吃過量都有毒，反萊豬真的看起來智商不高」、「又不是開放萊豬進口就一定要你買」、「核電風險大，為什麼要我們台北人承擔風險」。

▲▼戰鬥藍公投說明會台北場,民眾擠滿濟南路。（圖／記者李毓康攝）

▲▼蔡英文 余天 蘇貞昌 鄭文燦 新北三重公投說明會 民進黨。（圖／民進黨提供）

▲國民黨、民進黨跑遍全台公投宣講。（圖／記者李毓康攝）

不過也有網友認為民眾應拋開顏色，針對各項議題獨立思考，紛紛感嘆，「我很想講公投是給人民脫離政黨立場獨立思考的機會，但看起來還是很難」、「現在的人都憑感覺跟討不討厭，這兩種立場而已」、「如果要投，拜託投之前好好了解投下去的結果」、「不要掉入兩黨噁心的行銷手段了」、「我有自己的想法，不會全同意或不同意」、「自己動動腦判斷，不要被藍綠綁架，不想動腦乾脆別去投了」。

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