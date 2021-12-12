批蔡政府能源政策莫名其妙　馬英九：反核、廢核都是落伍的想法了

記者杜冠霖／台北報導

公投最後一週衝刺，國民黨進行「街頭巷戰」，今（12日）下午舉辦「YES大遊行」，並在公園路與參與秋鬥的公民團體大會師，對於即將到來的四大公投，前總統馬英九表示，世界趨勢已經不是反核，「民進黨說用再生能源取代核能，莫名其妙，核能也是綠能，哪有用綠能取代綠能的，反核廢核都是落伍的想法了。」

馬英九指出，當然要反萊豬，但我們不反美，外交部拼命在說，反萊豬會影響外交、參加國際經貿組織，都是亂講的，最重要的我們不是反美，我們是反萊豬，美國現在出口的豬80%都是非萊豬，給我們這些就好了，但我們農委會主委居然說萊克多巴胺等於人的保健食品，「如果他真的這麼喜歡，讓他多吃好不好？」

馬英九表示，公投綁大選可以省錢、增加人民參與，民進黨本來支持，一看輸太多又要改變，前立委蔡同榮一生都在推動公投，更有「蔡公投」的稱號，蔡英文卻要把公投封殺，讓「蔡公投」碰到「蔡殺頭」，這對台灣民主是一種恥辱。

馬英九指出，在桃園市觀塘的藻礁是許多海洋生物的棲息地，中央要蓋第三天然氣接收站，說不會影響到藻礁，但立委、專家去看，卻發現棧橋的鋼樑直接插在藻礁上，政府在騙大家，經濟部長說若不建會損失137億度的電，但最好的方法就是重啟核四，因為重啟核四可以發200億度的電，可以解決這個問題。

馬英九表示，從2017年到現在，4年內台灣經歷3次大停電，每一次停電北部要靠核二來救、南部要靠核三，若核二三都除役要靠誰救？世界趨勢已經不是反核、廢核，而是以核養綠、以核減碳，「民進黨說用再生能源取代核能，莫名其妙，核能也是綠能，哪有用綠能取代綠能的，反核廢核都是落伍的想法了。」

▼前總統馬英九出席「我同意！YES大遊行」（圖／記者林敬旻攝）

