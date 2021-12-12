北京強調經濟求「穩」　陸學者：經濟恢復並不平衡

▲大陸本土疫情再擴散。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸經濟復甦，北京當局強調「經濟求穩」，中國企業研究院首席研究員李錦撰文表示，這次中央工作會議「穩字當頭、穩中求進」的描述是非同尋常的，原因是中國的經濟恢復並不平衡，經濟下行壓力有所加大，而且疫情及外部環境存在不確定性。

▲河北省廊坊三河市燕郊地區不少北京上班者在此落戶，白天出門工作晚上回家睡覺，有北京睡城之稱。（圖／CFP）

據《星島日報》報導，李錦指出，過去官方對於宏觀經濟通常也有「穩」的描述，但這次「穩字當頭、穩中求進」的描述是非同尋常的，這種不平衡主要表現在，今年外須明顯好於內需，上游產業明顯好於下游，大中企業明顯好於小微企業，工業明顯好於服務業。

他接著稱，今年三季度大陸GDP增長已經跌至4.9%，四季度不出意外會跌破4%，明年仍處於經濟增速換擋期，內生增長動力有所減弱，「這個趨勢如果不採取較大力度的措施去干預，有硬着陸的風險。」

他指出，2020面對新冠疫情，官方採取了積極財政政策，2021年隨着疫情影響減弱，政策力度趨於謹慎；2022年政策的主基調是「穩中求進」，預計明年增速可能在5.5%，赤字率水平保持在3%左右。

對於貨幣政策，會議重提「保持流動性合理充裕」。李錦認為，美國聯儲局即將「擰緊水龍頭」，逐步開啟貨幣正常化進程，而中國大陸可能會與其發生背離，具體包括定向的降息、降準、再貸款，支持新基建、新能源、數碼經濟及信息消費等領域。

他預計，明年上半年中國大陸經濟動能可能繼續減緩，官方將採用寬鬆的貨幣政策，並適度超前開展基礎設施投資。