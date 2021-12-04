大陸本土病例+75！　內蒙古佔61例「現有302例確診」

▲中國大陸疫情升溫。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情持續蔓延，3日新增確診90例，包含境外輸入15例、本土個案75例。內蒙古為此波疫情重災區，單日新增61例確診，現有302例本土病例。

據大陸衛健委通報，12月3日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例90例，其中境外輸入病例15例（上海6例，廣東3例，廣西3例，雲南3例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在廣東）。

本土病例方面新增75例（內蒙古61例，均在呼倫貝爾市；黑龍江5例，均在哈爾濱市；河北4例，均在石家莊市；雲南4例，均在德宏傣族景頗族自治州；廣東1例，在廣州市），含3例由無症狀感染者轉為確診病例（均在內蒙古）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

▲排隊做檢測的民眾。（資料圖／路透社）

雲南隴州市今（4）早召開發佈會，指新增的4名感染者皆是隴川縣集中隔離管理的密切接觸者核酸檢測發現；隴川正在積極開展基因測序工作，現已完成2例病例的基因測序，結果高度同源，屬同一傳播鏈，均為Delta變異株，與前期德宏州及大陸國內疫情無關聯。

另外，據廣東廣州市通報，該例本土確診者是隔離酒店工作人員，在例行核酸檢測中發現感染。