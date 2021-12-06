早發現早控制！　大陸阜新獎勵「主動篩檢陽性民眾」9萬元

▲大陸篩檢站。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠疫情仍在蔓延，5日新增38例本土確診和5例本土無症狀感染，多地進入戒備狀態。鑑於目前的疫情形勢，遼寧阜新市為提高「早發現、早控制」能力，推出了獎勵措施，對主動進行核酸檢測、結果呈陽性的人員獎勵2萬元（人民幣，下同，約新台幣9萬元）。

據《央視新聞》報導，遼寧阜新市近日發布通告，稱為提高阜新市新冠肺炎「早發現」能力，確保一旦發生疫情能在最短時間內控制在最小範圍內，最大程度維護人民群眾身體健康和生命安全，決定對主動進行核酸檢測以及自覺身體不適、主動前往醫療機構發熱門診就診並說明情況，核酸檢測結果為陽性的人員，經核實後獎勵2萬元。

消息傳出後，有網友將這一措施與黑龍江哈爾濱的1萬元獎勵做對比，「越獎勵越高了？」、「哈爾濱1萬，阜新2萬，這還攀比起來了」、「還會有加價的嗎？」。也有不少民眾表示擔憂，「可以給一定的補償，幾千元就可以。幾萬的獎金就沒必要了」、「真不怕有個別人想不開主動感染嗎」、「我覺得真的有人會為了兩萬，搞些什麼方法主動去感染」。

▲大陸5日新增61例本土確診。（圖／CFP）

據大陸衛健委6日通報，5日新增確診病例61例。其中境外輸入病例23例（廣西9例，上海5例，雲南4例，陝西2例，福建1例，山東1例，廣東1例）；本土病例38例（內蒙古28例，均在呼倫貝爾市；黑龍江7例，均在哈爾濱市；雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；河北1例，在石家莊市）。

新增無症狀感染者44例，其中境外輸入39例，本土5例（雲南3例，均在德宏傣族景頗族自治州；內蒙古2例，均在呼倫貝爾市）；當日轉為確診病例4例（無境外輸入）；當日解除醫學觀察12例（境外輸入10例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者487例（境外輸入419例）。