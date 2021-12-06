　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

早發現早控制！　大陸阜新獎勵「主動篩檢陽性民眾」9萬元

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

▲大陸篩檢站。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠疫情仍在蔓延，5日新增38例本土確診和5例本土無症狀感染，多地進入戒備狀態。鑑於目前的疫情形勢，遼寧阜新市為提高「早發現、早控制」能力，推出了獎勵措施，對主動進行核酸檢測、結果呈陽性的人員獎勵2萬元（人民幣，下同，約新台幣9萬元）。

據《央視新聞》報導，遼寧阜新市近日發布通告，稱為提高阜新市新冠肺炎「早發現」能力，確保一旦發生疫情能在最短時間內控制在最小範圍內，最大程度維護人民群眾身體健康和生命安全，決定對主動進行核酸檢測以及自覺身體不適、主動前往醫療機構發熱門診就診並說明情況，核酸檢測結果為陽性的人員，經核實後獎勵2萬元。

消息傳出後，有網友將這一措施與黑龍江哈爾濱的1萬元獎勵做對比，「越獎勵越高了？」、「哈爾濱1萬，阜新2萬，這還攀比起來了」、「還會有加價的嗎？」。也有不少民眾表示擔憂，「可以給一定的補償，幾千元就可以。幾萬的獎金就沒必要了」、「真不怕有個別人想不開主動感染嗎」、「我覺得真的有人會為了兩萬，搞些什麼方法主動去感染」。

▲大陸疫情,揚州,核酸檢測。（圖／CFP）

▲大陸5日新增61例本土確診。（圖／CFP）

據大陸衛健委6日通報，5日新增確診病例61例。其中境外輸入病例23例（廣西9例，上海5例，雲南4例，陝西2例，福建1例，山東1例，廣東1例）；本土病例38例（內蒙古28例，均在呼倫貝爾市；黑龍江7例，均在哈爾濱市；雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；河北1例，在石家莊市）。

新增無症狀感染者44例，其中境外輸入39例，本土5例（雲南3例，均在德宏傣族景頗族自治州；內蒙古2例，均在呼倫貝爾市）；當日轉為確診病例4例（無境外輸入）；當日解除醫學觀察12例（境外輸入10例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者487例（境外輸入419例）。

►152元就能除腳臭

ET快訊
Omicron侵犯兒童！　陳時中曝「大規模停課」時間點
14縣市「打疫苗優惠」一次看　最高領500元現金
北車「打疫苗領100元」人潮炸裂！　網看傻：還以為春節返鄉
前法官被控貪汙+接受性招待　開庭哀求：快一點！
《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」！只回一句話全場笑了
快訊／男騎電動車闖紅燈　遭轎車高速衝撞慘死
視訊鏡頭前900人傻眼　CEO突宣布「上線開會的你各位被解雇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

她-196°C冷凍30年等復活！丈夫「早有新歡」：我是人有正常慾望

早發現早控制！　大陸阜新獎勵「主動篩檢陽性民眾」9萬元

天降菸蒂「燙穿嬰兒車」！警放話「全大樓驗DNA」揪出兇手

陸首家綜合物流央企成立　定位為「全球供應鏈組織者」

她刷牙下秒「15公分牙刷」竟直直滑進胃　網看傻：有那麼絲滑？

刷牙手滑！她把「15公分牙刷」整支吞下肚...網嚇壞

香港總商會總裁：大陸「內循環」削弱港優勢

陸糧食產量今年再創新高　洪災乾旱僅造成部分影響

公眾號「老司機模式」科普　遭檢舉低俗…深圳衛健委：會收縮尺度

修冷氣抓包隔壁人妻偷情！他偷拍「逼當性奴」每周須獻身5次

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

賈靜雯47歲.蔡依林41歲..日本人嚇歪！　20歲鮮肉「想跟陳美鳳約會」得知年紀傻眼

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

《聲林之王3》唱《李白》...好聽到小宇敲碗發專輯　哈林.徐佳瑩.徐若瑄笑著看：最開心的表演！

她-196°C冷凍30年等復活！丈夫「早有新歡」：我是人有正常慾望

早發現早控制！　大陸阜新獎勵「主動篩檢陽性民眾」9萬元

天降菸蒂「燙穿嬰兒車」！警放話「全大樓驗DNA」揪出兇手

陸首家綜合物流央企成立　定位為「全球供應鏈組織者」

她刷牙下秒「15公分牙刷」竟直直滑進胃　網看傻：有那麼絲滑？

刷牙手滑！她把「15公分牙刷」整支吞下肚...網嚇壞

香港總商會總裁：大陸「內循環」削弱港優勢

陸糧食產量今年再創新高　洪災乾旱僅造成部分影響

公眾號「老司機模式」科普　遭檢舉低俗…深圳衛健委：會收縮尺度

修冷氣抓包隔壁人妻偷情！他偷拍「逼當性奴」每周須獻身5次

PLG開幕週2天進場逾1.2萬人　富邦勇士主場票房806萬

重看林秉樞對話紀錄發現很多「暗示性語句」　四叉貓：當年我真單純

林冠艇全青少跆拳賽絕殺進4強　國一才開始為獎金練下去

台北市成棒隊成富邦教練改組主力　目前未傳出有異動

三星李在鎔晚間啟程飛中東！預計會晤阿國高層　加強緊密合作

北市促銷莫德納！議員質疑「僅1醫院能打」　市府：還有18家特別門診

清純網紅豐唇21次「厚到佔全臉三分之一」！神複製梁朝偉《射鵰》香腸嘴

Omicron侵犯兒童！陳時中曝「大規模停課」時間點

台灣難有下個護國神山！　張忠謀：三星是台積電重要對手

她-196°C冷凍30年等復活！丈夫「早有新歡」：我是人有正常慾望

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

大陸熱門新聞

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

每天訂鬧鐘澆水！她半年後摸葉子崩潰

修冷氣抓包人妻偷情！他偷拍逼每周獻身5次

爸姓「屎」從小被笑到大　崩潰求問：怎麼取名？

美歐聯手抗中？大陸外交部：公然挑動對立對抗

高中兒子交大10歲女友　半年轉走爸媽400萬送她

超稀有姓氏「爨」　女童9歲才會寫

阿里高層大地震！　戴珊將接替蔣凡

夫妻同意離婚「法院判不准」！原因曝光

他曝Omicron症狀：肺部特別乾

大陸今日本土38+5　寧波鎮海一家三口檢出核酸陽性

148公分男骨頭彎曲如麵條　老司機醫生嘆：3歲時就該發現！

吃湘菜嫌太辣　奧客逼店家「整桌招待」

張吉懷高鐵首趟列車駛出

更多熱門

相關新聞

BNT對抗Omicron效力曝光！打完6個月仍可抵禦

BNT對抗Omicron效力曝光！打完6個月仍可抵禦

以色列是全球新冠疫苗接種率最高的國家之一，但該國最近還是爆出了11宗Omicron確診病例，讓人們慌了手腳。當地媒體12月1日取得資料指出，儘管Omicron病毒的傳染力比Delta來得高，但該國施打最多的輝瑞（BNT）疫苗還是能為接種者提供高達90%的防護力。

北市承擔較多將到期莫德納？陳時中這樣說

北市承擔較多將到期莫德納？陳時中這樣說

泰國通報首例Omicron　症狀輕微

泰國通報首例Omicron　症狀輕微

醫事人員沒打疫苗染疫要罰錢！陳時中回應了

醫事人員沒打疫苗染疫要罰錢！陳時中回應了

指揮中心曝「防疫短時間不會變」

指揮中心曝「防疫短時間不會變」

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情

讀者迴響

熱門新聞

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

爸爸姓久　女兒名媽一聽秒害羞

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

林心如洩《華燈》兇手

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

在台灣打免費疫苗　烏克蘭美女爆哭：我後悔了

即／21歲無業男失控「持刀狂砍」　酒客臟器外露慘死

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

視訊開會900人傻眼　CEO：你各位被解雇了

比特犬撒嬌討摸網心碎！潘孟安回應了

年末準備剪卡！　達人曝2022年3張卡片權益縮水

鳳梨臭臉合體罔腰！　無奈曝雙方「最新關係」

王子搶先曝光《全明星3》「紅、藍隊員分配」！　網嗨了

更多

最夯影音

更多
高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走
咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面