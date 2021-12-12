還無法做到零確診！　陸衛健委：動態清零不等於「零感染」

▲大陸國家衛健委指出，「動態清零」不等同追求「零感染」或「躺平」。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸疫情仍在蔓延，現有本土確診1323例。大陸國家衛健委指出，「動態清零」是現階段新冠疫情防控的最佳選擇，但並不等同追求「零感染」或「躺平」。

據《北京日報》報導，疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指出，中國大陸新冠肺炎疫情防控的總方針是「動態清零」，這是發現本土病例時所採取的綜合防控措施，可以快速撲滅疫情，也是現階段疫情防控的一個最佳選擇。

他進一步闡述「動態清零」含義，即及時主動發現傳染源；一旦發現病例，快速採取公共衛生和社會的干預措施；主要運用中西醫結合等方法，有效救治患者，防止輕轉重，減少重症和死亡病例。

▲中國大陸疫情仍在蔓延，現有本土確診1323例。（圖／視覺中國）

「動態清零」是「零感染」嗎？對此梁萬年指出，「兩者不是一回事，現在還沒有能力做到不出現一例本土病例，但是我們有能力，也有信心，當發現有本土病例出現的時候，快速撲滅疫情。」

據大陸國家衛健委通報，12月11日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例75例。其中境外輸入病例26例（上海8例，廣西8例，山東2例，四川2例，雲南2例，遼寧1例，福建1例，廣東1例，陝西1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在四川）。

本土病例方面，總共有49例（浙江38例，其中紹興市22例、杭州市8例、寧波市8例；內蒙古10例，均在呼倫貝爾市；黑龍江1例，在哈爾濱市），含20例由無症狀感染者轉為確診病例（均在浙江）。無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。