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大陸新增本土確診49例　浙江疫情加劇「停工停產」引擔憂

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

▲中國大陸疫情仍在擴散。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸本土疫情仍在擴散，11日單日新增75例確診，其中本土感染有49例，浙江省近日也爆發疫情，11日單日新增38例確診，長三角不少地方因此「停工停產」，外界擔憂這會對全球物流及供應鏈造成衝擊。

據大陸國家衛健委消息，12月11日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例75例。其中境外輸入病例26例（上海8例，廣西8例，山東2例，四川2例，雲南2例，遼寧1例，福建1例，廣東1例，陝西1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在四川）。

本土病例方面，總共有49例（浙江38例，其中紹興市22例、杭州市8例、寧波市8例；內蒙古10例，均在呼倫貝爾市；黑龍江1例，在哈爾濱市），含20例由無症狀感染者轉為確診病例（均在浙江）。無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

浙江省近日疫情擴散迅速，當地政府7日宣佈進入「戰鬥狀態」，隨後寧波、紹興、杭州三地疫情防控升級，多區域實行封控措施。

據悉，這三地多為化工集中區域，匯集紡織原料生產、下游聚酯消費、包括芳烴產業、聚烯烴產業、還有危化品生產等。寧波政府對鎮海區施行臨時封閉管理後，寧波石化產品均不能送貨，寧波、慈溪、餘姚等地的工廠被迫停工停產，當前脆弱的供應鏈雪上加霜。

另外，浙江杭州一名莊姓病人在接受疫調時，因多次未如實反映與他人接觸史，致使另一名無症狀感染者未被及時隔離管控，公安分局11日對其涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。

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