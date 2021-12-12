憂用過相同電梯！北市明再派篩檢車赴中研院　黃珊珊：先替300人採檢

▲中研院臨時快篩站。（資料圖／記者許靖騏攝）

記者袁茵／台北報導

台北市南港區中研院P3實驗室助理研究員（案16816）確診，共匡列105人居家隔離，北市衛生局10、11日安排行動篩檢車至中研院，鼓勵周邊社區民眾、員工採檢，共篩檢805人。台北市副市長黃珊珊12日表示，13日還會再派採檢車，替300多名未篩且在同一棟大樓上班的員工採檢，因為擔心這些人使用同一公共區域，例如電梯等場域。

針對案16816染疫，台北市衛生局12日上午表示，105名居家隔離的接觸者中，102人採檢陰性，3人仍待檢驗中；而透過篩檢車採檢的805人全數PCR陰性。

黃珊珊12日中午出席「貓空纜車換纜復駛暨三貓迎新派對」記者會，被問到案16816確診者的最新防疫情形？黃珊珊表示，目前沒有跡象顯示會擴散，只要是接觸的人都已經擴大隔離，若這1、2週沒有新的變化，就可以比較放心，13日會再到中研院擺放採檢車，同時外加注射疫苗。

至於案16816的接觸者採檢狀況？黃珊珊說，目前沒接到居家隔離採檢陽性的通知，應該都還算是穩定，「但這只能證明現在沒有（確診），14天可能陸續有變化，我們在解隔前還會再做採檢。」

針對13日還要再派採檢車部分，黃珊珊說明，13日採檢車主要是給同一棟上班的員工，因為現場靜置3天未上班，原則上已可以啟用辦公，13日會再去中研院，300多名未篩檢的員工若有疑慮都可來採檢。

黃珊珊指出，「畢竟這邊（中研院）是一個比較密閉的空間，我們希望先來做採檢。」有些公共區域相同，例如按過同一部電梯等，「這部分我們還是會擔心。」倘若有其他棟的員工想做採檢，北市府也不會拒絕，希望300多名與確診者共用公共區域的人優先採檢。

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▼黃珊珊出席「貓空纜車換纜復駛暨三貓迎新派對」記者會，（圖／記者袁茵攝）