停電又停水！北市1999被打爆「近1小時接112通」　北水處：陸續恢復

▲停水示意圖。（示意圖／記者許力方攝）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區12日上午傳出停水災情，北水處回應，因受到萬隆發電所失火影響，造成各淨水場及加壓站都短暫停機。台北市政府統計，截至上午10時30分為止，1999話務中心共接到112通住家停電、停水來電，台電隨後在10時20分陸續回復供電，目前各場站均已恢復正常運作。

針對信義區傳出停水災情，台北自來水事業處副處長陳明州12日上午接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，因受到上午9時56分景隆街20號變電所起火，造成多處加壓站跳電，導致供水異常，目前停水部分已經陸續恢復，倘若民眾發現住家的水依舊未恢復，可檢查一樓的抽水馬達或樓上的加壓馬達開關。

台北市政府統計，截至10時30分止，1999話務中心持續接獲大量民眾來電，通報住家停電及停水，諮詢量約112通。

台北自來水事業處長陳錦祥指出，受台電瞬間停電影響，各淨水場及加壓站都短暫停機，經由各場站緊急發電機啟動，淨水作業均不受影響，大型加壓站也同步啟動緊急發電機供電送水，市區供水壓力仍受影響。台電隨後在10時20分陸續回復供電，目前各場站均已恢復正常運作。系統供水壓力均陸續回復中。