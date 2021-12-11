LIVE／最終場公投意見說明會　呱吉VS黃士修戰重啟核四

▲黃士修、邱威傑。（合併／記者林敬旻、李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

四大公投倒數1周！中選會今（11日）舉辦第5場，也是最終場公投意見發表會，規劃從上午10時半至晚間7時半間，共分成4個時段、每場1小時且中間有空檔的方式進行，全程由公視轉播。在正反方代表上，較受矚目的是台北市議員「呱吉」邱威傑對上第17案重啟核四案領銜人黃士修的正面對決；另外，國民黨北市議員王鴻薇、民進黨立委管碧玲、洪申翰分別各自出戰18、19、20案。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

中選會表示，本場次意見發表會為最終場，首先由第17案「重啟核四」於上午10時半至11時半登場，正方代表人黃士修，反方代表人為邱威傑。接著，第18案「反萊豬」於下午1時至2時舉行，正方代表人為王鴻薇，反方代表人為基層醫療協會理事長林應然。

第19案「公投綁大選」為下午3時開始至4時，正方代表人為國民黨副發言人楊植斗，反方代表人為管碧玲。最後，第20案「珍愛藻礁」為下午5點至6點，正方代表人為該案公投領銜人潘忠政，反方代表人為洪申翰。

中選會說明，意見發表會正方及反方代表人意見發表依法分段交叉進行，雙方各有24分鐘，並分2輪，每一輪各12分鐘，依序由正方及反方代表人說明。

中選會表示，此次為每一公民投票案舉辦5場意見發表會，共20場意見發表會影音檔案會置於中選會「110年全國性公民投票意見發表會專區」，如果錯過電視台直播時間，也可以上網隨時收看。

中選會也再次呼籲，為了加速投票流程及減少民眾等候時間，民眾進入投票所前，先瞭解題目以決定要投同意或不同意，進入投票所即可明確且快速圈票。

110年全國性公民投票案第17案至第20案主文如下：

第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

▼最終場公投意見發表會規劃。（圖／中選會提供）