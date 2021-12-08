逃亡大陸16天…槍殺新店爸「帽T殺手」解隔離了！傳今押解返台

記者張君豪、戴若涵／台北報導

新北市新店區花園一路一處民宅11月22日上午發生槍擊案！槍手黃泳群近距離朝何姓咖啡商人頭部連開4槍奪命，事後他換裝從桃園機場搭乘廈門航空飛往福建廈門，大陸國台辦發言人馬曉光7日回應，廈門市公安機關決定將黃姓嫌犯遣返回台。據了解，黃男目前已解除隔離，最快將於8日返台。

▲新店槍擊案殺手黃泳群犯案後搭乘飛機逃往大陸。（圖／記者陳以昇翻攝）

回顧整起事發經過，45歲何姓男子平時做咖啡豆生意，11月22日清晨送小孩上學後，約8時許返家，不料，正當他開門準備進入家中時，卻遭嫌犯從背後近距離開槍，犯案過程不到10秒鐘，鄰居聽聞聲響外出查看，驚見何男倒地，一度以為他是中風路倒，趕緊通知何妻出來並報案，事後經檢傷才發現，何男身中4槍，警方也在現場找到遺留下來的4枚彈殼。

事後警方查出，槍手為綽號「勇仔」的黃泳群，他是地方上小有名氣的混混，有多項前科、為治安重點人口。黃男犯案後多次變裝、轉搭交通工具，企圖製造斷點，拖延警方追查，犯案當天下午已搭機逃往廈門，並在當地防疫旅館隔離中。

▲黃男犯案後變裝，還想將衣物贈送給街友，但遭到拒絕。（圖／記者陳以昇翻攝）

針對這起案件，馬曉光7日回應，廈門市公安機關獲悉後，立即開展調查。經詢問，黃姓嫌犯對在新北市槍殺何姓男子一事供認不諱。為打擊暴力犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，維護兩岸交流秩序，廈門市公安機關決定將該黃姓嫌犯遣返回台。

據了解，黃男距離入住防疫旅館時已相隔16天，目前已解除隔離，最快將於8日返台，暫時留置機場檢疫區進行初步偵訊後，再進行隔離檢疫。