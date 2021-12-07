獨／催打疫苗再出招！教職員工若不打第二劑　教部擬要求自費篩檢

▲為 刺激教職員工打第二劑，傳教部傾向未來不補助快篩與檢測費用。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（6日）宣布，從明年元旦起，包括教育部等4部會在內的24類場所人員，要強制要求接種兩劑疫苗滿14天才可上工，但因為沒有相關罰則，加上粗估教職員工施打兩劑約9成多，教育部高層透露，對未接種第二劑疫苗或者接種未滿14日者，將傾向不補助快篩試劑與檢測費用，教育部今（7日）回應，目前還與相關機關會商研議中。

中央疫情指揮中心昨宣布，明年元旦起，教育部、經濟部、勞動部、衛生福利部業管24場所（域）人員須完整接種兩劑疫苗，相關從業人員應儘速在12月17日前施打第2劑疫苗。

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▲▼指揮中心強化場所（域）人員新冠疫苗接種規範 。（圖／指揮中心提供）

不過，儘管政府強制要求接種兩劑疫苗滿14天才可上工，但因為政府對於沒有罰則，傳出教育部未來將不補助未施打第二劑，或者施打兩劑疫苗未滿14天者，將不再補助相關費用。

今年8月底時，由於國內疫情仍然嚴峻，加上多數教職員工未施打第二劑疫苗，當時教育部針對未在前14天施打者，在入校前3天取得抗原快篩或PCR檢測陰性證明的教師，由教育部補助相關費用，據了解，當初是以每個人頭100元計算，一共編列3億多元，支持各縣市買快篩試劑等防疫物資。

不願具名的教育部高層表示，由於上述預算關係，目前仍會補助教師取得抗原快篩或PCR檢測陰性證明，但相關費用年底到期，加上指揮中心希望明年元旦起，強制要求接種兩劑疫苗滿14天才可上工，加上目前打完兩劑疫苗約九成多，為了讓兩劑疫苗「打好打滿」，未來教育部將傾向不補助購買快篩PCR檢測費用。

教育部則回應，有關學校相關工作人員未接種疫苗第二劑或者接種未滿14日者，其快篩試劑是否公費支出案，目前正與相關機關會商研議中。