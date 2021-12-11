歐巴壁咚74歲阿嬤舌吻狂啪！嬤孫戀「最新近況」曝　單身網友喊羨慕

▲南韓相差至少35歲的「嬤孫戀」玉順子、全東基，兩人曾紅極一時。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一對相差高達35歲的「嬤孫戀」情侶玉順子（女方，옥순자）、全東基（男方，전동기），兩人在Youtube開設頻道「多情的夫婦」（다정한부부 a loving couple），由於雙方年齡差距過大、常在媒體公開放閃畫面，且男方始終不嫌棄女方年紀，加上曾接受電視台時事節目開設專題採訪，去年一度成為話題人物，也令單身的網友們表示十分羨慕，如今近況曝光更令大眾跌破眼鏡。

女方玉順子今年已高齡74歲（出生於1947年），然而她的小男友卻僅只有38歲，儘管兩人在外貌上變成現出年齡巨大的差距，但男方全東基卻始終對玉順子不離不棄，兩人更在2020年8月開設Youtube頻道，同時在影片上向粉絲公佈兩人的戀情，當時還爆出玉順子交往時向男友全東基謊報年齡，稱自己只有63歲，比實際年齡還少了10歲。

▲玉順子、全東基互相依戀。（圖／翻攝自Youtube）

當時外界質疑，兩人交往其實是為了接業配、炒作的假情侶，有網友在看到全東基在影片中煮海帶湯的畫面，質疑全東基其實是來自中國的朝鮮族，稱因為只有朝鮮族才會在煮海帶湯時放蔥，事後才經由SBS電視台時事節目「好奇的故事Y」（궁금한 이야기Y）調查戶籍資料後，確認全東基出生於南韓江原道東海市，全東基對此解釋，「海帶湯的事件，是因為我不太會做菜。」

外界也質疑，兩人可能是「祖孫關係」，為了想爆紅才假扮成男女情侶，不過兩人也在該節目上公開戶籍文件，證實雙方之間並無任何血緣或姻親關係。全東基表示，兩人在某志工活動上認識，在新婚之夜「啪啪啪」時發現觸感不對，女方才坦承謊報年齡，不過兩人依舊十分熱衷房事，甚至62歲就停經的玉順子還曾與全東基一起去醫院諮詢取卵子做試管嬰兒。

不過，玉順子的過去再度成為媒體與外界質疑的焦點。根據南韓線上百科網站《나무위키》，綽號是花葉姨母的玉順子，過去曾經營茶室「Ticket茶房」，是該間茶室的媽媽桑，曾經雇用未成年人當童工，甚至還有斡旋、安排經營性交易產業的嫌疑，且多次迴避債務、以不當手段領取政府基礎生活津貼。

▲兩人的依戀關係堪稱是「只羨鴛鴦不羨仙」，令單身的網友們都感到相當羨慕。（圖／Youtube）

外界也質疑，其實全東基是在未成年時就在玉順子經營的茶室工作，甚至擔任載送性交易小姐的「司機」，此一說法被全東基、玉順子兩人嚴重否認。對此，全東基曾在SBS節目採訪時表示，雙方是在玉順子經營的餐廳認識，事後玉順子坦承是說謊，表示地點確實在茶室，不過雙方並非雇傭關係。

據悉，雖然玉順子、全東基兩人目前並無任何法律文件能證明雙方是夫妻關係，不過兩人早就維持很久的同居關係。目前兩人還是幾乎每天在Youtube頻道上傳吃播影片，向粉絲公開兩人甜蜜的日常生活，頻道簡介表示，「雖然我們夫妻倆還有許多不足之處，但希望觀眾們能帶著美好的祝福心意喜愛我們。」

▼兩人的近況隨著最新的影片曝光。



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