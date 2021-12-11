日本新型「偵測口罩」新冠病毒一照就發亮！研發者驚覺自己染疫

▲日本一支由塚本康浩主導的團隊，從鴕鳥蛋提取抗體，開發出可偵測新冠病毒的發光口罩。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

日本京都府立大學校長塚本康浩主持的開發團隊，近日研發出一種可以偵測新冠病毒的口罩，只要用紫外線燈一照，附著新冠病毒之處就會發光，關鍵正是使用鴕鳥的抗體。塚本表示，他配戴自己團隊特製的口罩後，發現上面部分發亮，立刻去接受篩檢，果真確診。

根據《共同社》報導，塚本介紹，鴕鳥產生各類抗體的能力較強，對新冠肺炎也有比較強的抵抗力，所以團隊去年2月給雌鴕鳥注射了滅活病毒，成功從鳥蛋中提取了大量的新冠病毒抗體，再加入到螢光染料中，以此浸潤口罩的特殊濾層。

▲團隊給雌鴕鳥注入去活化及無威脅性形式的新冠病毒，再從鳥蛋提取大量抗體。（圖／示意圖／達志影像）

如果佩戴者已經感染，那濾層上的鴕鳥抗體就會與病毒結合。之後只要把濾芯拆下來，再噴上一種化學物質，沾有病毒的部分就會在紫外線照射下發光。為此，團隊讓32名感染者佩戴了8小時的口罩，分別實施約7到10天的實驗，確認所有人的口罩都有發光。

不過，隨著感染時間推移，受試者體內病毒量減少，發光處也隨之褪色。反觀健康者使用過的口罩則無反應。在這個過程中，塚本也佩戴這種特殊口罩，後來把口罩拿去照紫外線燈，竟發現上頭有部分發光，因此立即接受PCR檢測，果真確診。

塚本康浩是京府大的獸醫學教授兼任校長，研究鴕鳥多年，希望利用鴕鳥的抗體來抵抗疾病，尤其鴕鳥抗體成本低廉，也可以量產，希望之後能做成一個簡單的檢測組，讓大眾能輕鬆快速取得、在家中使用，以了解自己是否在不知情的情況下染疫。

目前團隊預計進行約150人的測試，進一步驗證性能，也積極爭取政府核准，期盼最快明年正式上市。

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