　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本新型「偵測口罩」新冠病毒一照就發亮！研發者驚覺自己染疫

▲▼日本京都府立大學校長塚本康浩。（圖／路透）

▲日本一支由塚本康浩主導的團隊，從鴕鳥蛋提取抗體，開發出可偵測新冠病毒的發光口罩。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

日本京都府立大學校長塚本康浩主持的開發團隊，近日研發出一種可以偵測新冠病毒的口罩，只要用紫外線燈一照，附著新冠病毒之處就會發光，關鍵正是使用鴕鳥的抗體。塚本表示，他配戴自己團隊特製的口罩後，發現上面部分發亮，立刻去接受篩檢，果真確診。

根據《共同社》報導，塚本介紹，鴕鳥產生各類抗體的能力較強，對新冠肺炎也有比較強的抵抗力，所以團隊去年2月給雌鴕鳥注射了滅活病毒，成功從鳥蛋中提取了大量的新冠病毒抗體，再加入到螢光染料中，以此浸潤口罩的特殊濾層。

▲▼鴕鳥。（圖／示意圖／達志影像）

▲團隊給雌鴕鳥注入去活化及無威脅性形式的新冠病毒，再從鳥蛋提取大量抗體。（圖／示意圖／達志影像）

如果佩戴者已經感染，那濾層上的鴕鳥抗體就會與病毒結合。之後只要把濾芯拆下來，再噴上一種化學物質，沾有病毒的部分就會在紫外線照射下發光。為此，團隊讓32名感染者佩戴了8小時的口罩，分別實施約7到10天的實驗，確認所有人的口罩都有發光。

不過，隨著感染時間推移，受試者體內病毒量減少，發光處也隨之褪色。反觀健康者使用過的口罩則無反應。在這個過程中，塚本也佩戴這種特殊口罩，後來把口罩拿去照紫外線燈，竟發現上頭有部分發光，因此立即接受PCR檢測，果真確診。

塚本康浩是京府大的獸醫學教授兼任校長，研究鴕鳥多年，希望利用鴕鳥的抗體來抵抗疾病，尤其鴕鳥抗體成本低廉，也可以量產，希望之後能做成一個簡單的檢測組，讓大眾能輕鬆快速取得、在家中使用，以了解自己是否在不知情的情況下染疫。

目前團隊預計進行約150人的測試，進一步驗證性能，也積極爭取政府核准，期盼最快明年正式上市。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
他分享廚房紙巾「神級用法」　網狂讚：生活智慧王
鄧佳華「華根初上」片酬曝！網憂孟若羽人生崩壞　導演一句神回擊
《鬼滅之刃》動畫公司逃漏稅1.38億！罰金出爐　官網聲明道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本新型「偵測口罩」新冠病毒一照就發亮！研發者驚覺自己染疫

英媒記者：尼加拉瓜斷交「僅象徵性」　對台灣影響不大

殺害美女師！美國「注射處決」今年第11個死囚　創數十年來最低

國際火線／最後槍聲：全斗煥、盧泰愚與「雙十二政變」

英國法官拒引渡「維基解密」亞桑傑　美國政府上訴成功

精準預言新冠疫情！法「傳奇先知」示警：2022年全球8大災難來了

「日台有共同價值觀」　首相岸田文雄：歡迎台灣加入CPTPP

「36暴走族」狂飆被逮捕　首領驚人宣言：我要一統神奈川

馬斯克不想幹了　轉行當「全職網紅」問：意下如何？

哈利波特「初版精裝小說」1305萬天價賣出　全球僅500本

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

友邦尼加拉瓜宣布「與台灣斷交」　外交部：停止援助、撤離大使館

俊昊「世孫出浴」腹肌讓李世榮看傻　聽她說喜歡自己...他消失跑去笑XD

超親人！數隻檸檬鯊包圍潛水員　牠「主動靠近給擼頭」互動溫馨

2歲童外婆家走失！監視器查真相　竟是「5隻狗」帶他逛街走到土地公

《聲林之王3》選手講話娃娃音「唱歌低沉嘶吼」　《傲嬌》喉音饒舌...徐佳瑩：聽了很過癮！

日本新型「偵測口罩」新冠病毒一照就發亮！研發者驚覺自己染疫

英媒記者：尼加拉瓜斷交「僅象徵性」　對台灣影響不大

殺害美女師！美國「注射處決」今年第11個死囚　創數十年來最低

國際火線／最後槍聲：全斗煥、盧泰愚與「雙十二政變」

英國法官拒引渡「維基解密」亞桑傑　美國政府上訴成功

精準預言新冠疫情！法「傳奇先知」示警：2022年全球8大災難來了

「日台有共同價值觀」　首相岸田文雄：歡迎台灣加入CPTPP

「36暴走族」狂飆被逮捕　首領驚人宣言：我要一統神奈川

馬斯克不想幹了　轉行當「全職網紅」問：意下如何？

哈利波特「初版精裝小說」1305萬天價賣出　全球僅500本

熱情女友每天都想要　他崩潰「開車看電影都在摸」：誰能幫我

日本新型「偵測口罩」新冠病毒一照就發亮！研發者驚覺自己染疫

陽明船長痛陳沒人有魄力造船、買船浪費大多頭　不如賣掉公司繳國庫

他躲車內烤肉…2條肉串還未吃完就昏了　路人看傻眼砸窗救援

「騙扁小子」黃琪賺到！詐2317萬被判強制工作　大法官宣告違憲

騎士突左轉被垃圾車猛撞！拖行30m滿地血亡　妻告國賠獲157萬賠償

雲林、嘉義驚現「侏儸紀公園」！他騎單車1000km畫出恐龍…網瘋傳

台灣重要候鳥棲地中繼站　新北賞鳥勝地「貢寮田寮洋」　

實驗室女被咬傷19天「病毒量仍高」　醫揭2大疑點：老鼠會哈啾？

英媒記者：尼加拉瓜斷交「僅象徵性」　對台灣影響不大

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

國際熱門新聞

印度神童預言又中　6事件一次看

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

「傳奇先知」曝明年全球8大災難來了

詭異！　千年木乃伊「全身被綁、摀臉屈膝」

美國今年處決11死囚　創數十年來最低

選手村淪砲房！教練30次性侵女國手遭判13年

英記者：尼加拉瓜斷交對台影響不大

看河馬被攻擊！姐妹下體遭啃食肚破腸流

最後槍聲：韓國的「雙十二政變」

印度苦行僧「舉手45年」從未放下

暴走族被逮　首領：要一統神奈川

英國法官拒引渡亞桑傑　美國政府上訴成功

日台有共同價值觀　首相：歡迎台灣入CPTPP

尼國狂拿金援仍斷交　9億棒球場、27億貸款打水漂

更多熱門

相關新聞

全球新冠肺炎Omicron流行之謎

全球新冠肺炎Omicron流行之謎

近期全球疫情因受到新型變種病毒株—Omicron的威脅而再次升溫，許多國家又開始升高NPI防疫作為，而探究其中原因究竟是疫苗覆蓋率不足？疫苗失效？亦或是疫苗突破性感染？在疫苗施打下，此新型變種病毒株—Omicron為何能造成疫情再次流行，本文將針對Omicron變種病毒的傳播與特性予以解析。

日台有共同價值觀　首相：歡迎台灣入CPTPP

日台有共同價值觀　首相：歡迎台灣入CPTPP

日本Omicron確診一口氣暴增8例！1人有美國旅遊史

日本Omicron確診一口氣暴增8例！1人有美國旅遊史

已婚消防小隊長偷吃女隊員！躲休息室激戰多次

已婚消防小隊長偷吃女隊員！躲休息室激戰多次

選手村淪砲房！教練30次性侵女國手遭判13年

選手村淪砲房！教練30次性侵女國手遭判13年

關鍵字：

口罩塚本康浩螢光鴕鳥抗體日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華女優「腰彎撿手機」藏不住了

即／確診中研院女到過！京站「980人」快篩結果曝

男歌手驚傳罹骨髓癌失聯！　友：突然找不到人

邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」傻眼：我早結婚了

印度神童預言又中　6事件一次看

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

2022年桃花爆棚3星座公開！

鄧佳華AV片酬曝！導演一句回擊這件事

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

骨灰罈紅茶退位！好市多「再推神物」網傻了

藍心湄早知道邱澤、許瑋甯交往！金馬獎直播已洩漏

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸
華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面