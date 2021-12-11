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日擬與美同步調　不派部長級官員出席北京冬奧

▲▼ 北京冬奧。（圖／路透）

▲日本政府也就不派遣部長級官員前往為方向進行協調，預計最快今年底前將決定最後因應方案。（示意圖／路透）

文／中央社

日本政府已朝不派部長級高層官員出席北京冬奧的方向展開協調，原則上僅由東京奧運暨帕運大會組委會主席橋本聖子等出席，希望與已表態外交抵制的美英澳等統一步調。

美國、加拿大、澳洲、英國等國以人權因素為由，宣布不會派遣外交官員參加明年2月在北京舉行的冬季奧運。日本讀賣新聞引述多位不具名的日本政府與執政黨人士透露，日本最快年底前做出正式決定。

日本政府至今已跟七大工業國集團（G7）其他成員共同表態，對中國新疆維吾爾自治區及香港等人權問題感到憂慮。

日本首相岸田文雄展現重視人權鮮明態度，政府內部愈來愈多意見認為，在中國未改善人權的情況下，派遣政府高層官員出席北京冬奧有困難。至於選手代表團不受影響，將依原訂計畫派遣。

岸田已表達希望盡快赴美與美國總統拜登面對面會談，目前正跟美方協調日程，岸田屆時可能藉會談向拜登傳達日本政府對北京冬奧的因應方針。

日本放送協會（NHK）報導，基於美英澳等相繼表態不派遣政府相關人士參加北京冬奧，日本政府也就不派遣部長級官員前往為方向進行協調，預計最快今年底前將決定最後因應方案。

日本政府日前雖表示「將綜合考量各項因素後，在適當時機自行做出判斷」，但在關注美國動向同時，考量到中國政府今年派出管轄體育事務的國家體育總局局長參與東奧，將以不派遣部長級官員為方向持續進行協調。

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