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高中英聽成績今寄發「開放上網查」！　第2次考試10日起報名

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲高中英聽第2次考試11月10日起報名。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

111學年度高中英語聽力測驗第1次考試考生成績通知單今（8日）寄發，考生們上午9點起，即可至大考中心網站「高中英語聽力測驗試務專區」或以電話語音（02） 2364-3677查詢成績。第2次考試12月11日（六）登場，11月10日（三）起至11月16日（二）接受報名。

大考中心表示，集體報名者成績單，寄交報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位；個別報名者，逕寄至考生之通訊地址。如欲查詢成績通知單寄發情形，集體報名者，請洽集體報名單位；個別報名者，請以電話02-23661416轉608查詢。

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至於申請補發成績單日期，大考中心說明，自11月9日（二）起至11月11日（四）止，逾期不予受理。《簡訊通知及成績查詢》 11月8日（一）寄發成績通知單當日上午亦提供手機簡訊通知成績之服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼之考生，本中心以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。

大考中心指出，今上午9點起，考生即可至大考中心網站「高中英語聽力測驗試務專區」或以電話語音（02）2364-3677查詢成績。《成績複查申請》考生如對本次測驗成績有疑義，請於11月8日（一）至11月9日（二），至大考中心網站「高中英語聽力測驗試務專區」註冊或登入個人專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料。

大考中心提醒，複查成績限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，不予處理。複查結果通知書會在11月11日（四）寄發，同時提供網路及電話語音查詢。111學年度高中英語聽力測驗第2次考試12月11 日（六）舉行，大考中心強調，報名自11月10日（三）起至11月16日（二）止，逾期不予受理。

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