高中英聽2萬人拿A級！　大考中心公布最難題型：訊息少

▲大考中心提到，高中英聽題型最難的反而不是很多人想的長篇聽解。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

111學年度首次高中英聽考試成績單今（8日）寄發並開放上網查詢，大考中心召開記者會指出，此次共有2萬人拿到A級，而首次增加的「長篇聽解」試題，並沒有大家想像中的難，得分率平均近七成三，最難的反而是短文聽解。

大考中心表示，這次報名人數共100,449 人，考題類型包括英圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解5種題型。所有考生在圖片聽解得分率平均為七成五，長篇聽解得分率平均近七成三，簡短對話得分率平均略高於六成七，對答得分率平均近六成五，而短文聽解得分率平均略高於六成。

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大考中心副主任鄭中平進一步說明，一般會認為「長篇聽解」資訊多，感覺較難，但很多資料發現未必，長篇聽解問題會在好幾個地方有提示，甚至解答就在裡面，只要考生在其中一處理解到就可作答。題目最難的是「短文聽解」，因提供訊息少，考生幾乎不可以漏掉任何一次訊息，相對長篇聽解是比較簡單，且是在預期之中。

大考中心指出，高中英聽成績分A、B、C、F級，今年A級有20,064人、B級36,522人、C級34,477人，和F級7405人。男女生在成績等級分布差異不大，其中男生在A級、F 級的人數百分比高於女生，女生則在B級、C級高於男生。

另外，大考中心試務召集人沈清嵩特別提醒考生，考試時一定要備妥應試有效證件正本應試，以避免因違規而被扣減成績，此次總違規總件數1061件，其中未帶有效證件高達936件。應試有效證件為國民身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證，學生證無論有沒有照片，都是無效證件。

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