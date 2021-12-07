英聽二測4萬人本週六應考　不開放查看試場與家長陪考

▲第二次英聽測驗本週六登場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

111學年度高中英語聽力測驗第二次考試預計本週六（11日）登場，共有4萬餘人報考，主辦單位、大學入學考試中心今（7日）天公布試場分配表，考生可至大考中心網站「試務專區」查詢，大考中心也提醒考生，不開放考生查看試場，也不開放陪考，考試當日，請考生記得攜帶入場識別證、應試有效證件正本及配戴口罩，並配合考場所有防疫管制措施。

高中英聽測驗第二次考試預計在本週六舉行，大考中心表示，分別於31個考區、47個分區,1173個試場(不含大陸考場)辦理，共計有4萬32人報考，包括大陸考場446人，其中集體報名3萬8246人，個別報名則有1786人。

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▼第二次英聽測驗本週六登場，不開放一般家長陪考，但身障生可申請1名親友陪考。（圖／記者許敏溶攝）

基於防疫考量，大考中心指出，考前前一天不開放考生查看試場，但今天公布試場分配表時，也在網站同步公布試場平面圖，包括含量溫檢測站地點，請考生先行上網查覽，方便在考試當日能快速進入考(分)區學校量溫及查找試場應試，當天考試時間為上午11時到12時，但上午10時開放考生量體溫後進入考場，建議考生盡提早出門。

此外，大考中心也提醒考生，入場應試時要記得攜帶應試有效證件正本、全程配戴口罩，不可攜帶像是智慧型手環等穿戴式裝置，並記得將手機關機，考試開始鈴響後，若發現行動電話未完全關機，不論置放位置，將視使用情節輕重進行處罰，最低是扣減成績為 3 題分，最高則是扣減全部成績。

▼英聽二測本週六登場，大考中心提醒，考生記得將手機完全關機。（圖／大考中心提供）

另大考中心指出，今年第二次英聽測驗的考題也有調整，包括全卷試題由4大題增為5大題，其中「看圖辨義」調整為「圖片聽解」，新增第5大題為「長篇聽解」，而作答由原A5 答案卡，調整為A4答題卷，還新增「確認答題卷應試號碼劃記欄」與「確認後考生簽名欄」，請考生作答時要特別留意。