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第二次英聽逾4萬人報考　今天收到這電話的簡訊別擔心

▲▼英聽考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲第二次英聽考試將在12月11日舉行，圖為英聽考場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

111學年度高中英語聽力測驗第二次考試預計12月11日（六）舉行，總計約 4 萬100餘人報考，主辦單位、大學入學考試中心提醒考生，今（23日）天上午9時起開放考生到網站查詢相關應考資訊，包括考生姓名、應試號碼、考區、試場、場次、考試日程等資訊，對於報名資料有填寫行動電話號碼考生，將以「0911-511-467」手機號碼，主動發送簡訊通知應試號碼及網路查詢連結。

大考中心在本月8日公布第一次英聽考試結果，成績達A級考生佔20.38%，達B級考生則佔37.09%，另有35.01%考生為C級、7.52%考生為F級；而英聽第一次考試，考生違規以未攜帶應試有效證件正本居多，共936件、佔比達92.1%，依簡章規定扣英聽1題分。

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而第二次英聽考試，預計在下月11日舉行，大考中心指出，第二次英聽共有4 萬100餘人報考，今天開放考生到網站查詢相關應考資訊，若資訊有誤，在本週四（25日）前提出更正，請考生留意。

▼第二次英聽考試將在12月11日舉行。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼英聽考場。（圖／記者許敏溶攝）

另大考中心表示，試場分配表及考試地點將在12月7日（二）公布在大考中心網站，也提醒考生，考試前不開放試場查看座位，請在試場分配表公布後到大考中心網站查覽考試地點及試場平面圖等資訊。

此外，大學甄選入學委員會日前公告111學年各校系採計英聽情形，其中有50個校系在個人申請時參採，是僅7年前的三分之一，呈現下降趨勢，但台大外文系、中國醫藥大學醫學系則首度宣布參採英聽成績，而且都要求達到A級，另在台大外文系在個人申請、繁星推薦、考試分發等入學管道，也都要求考生英聽成績達到A級。

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