高中英聽第2次考試報名明截止！　「沒確認資料」即未完成手續

▲大考中心提醒，考生務必確認報名資料，否則即未完成報名手續。（圖／彰化師範大學提供）



記者許展溢／台北報導

111學年度高中英語聽力測驗第2次考試報名，明（16日）最後一天受理，大考中心提醒，考生們要特別注意，不要錯過了報名時間外，還要務必確認「報名資料」，否則代表未完成，此次考試時間為12月11日（六）。

大考中心指出，報名後務必確認報名資料，未依簡章規定期限內辦理報名及繳費者，即未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。提醒個別報名考生，目前繳費可以銀行臨櫃或匯款轉帳至 16 日（二）下午 3 時 30 分止、自動櫃員機（ATM）或網路 ATM 繳費至 16 日（二） 夜間 12 時止。

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大考中心表示，完成報名手續的考生，無論是採集體報名或個別報名，應於規定期限內以網路或電話語音（02-23643677）確認報名資料是否完備。學科能力測驗則自 110 年 12 月 7 日（二）至 9 日（四）止。 考生如發現與原報名資料不符或遺漏，高中英語聽力測驗第二次考試請於報名時間內 （11 月 10 日（三）至 11 月 16 日（二））自行補正；學科能力測驗於 110 年 12 月 9 日（四）前檢具相關證明文件申請補正，逾期不予受理。

大考中心強調，有關高中英語聽力測驗、學科能力測驗報名相關試務，可至大考中心網站「高中英語聽力測驗試務專區」、「學科能力測驗試務專區」查詢或以電話（02-23661416 轉 608） 洽詢。