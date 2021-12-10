快訊／「新店帽T殺手」被羈押禁見　將送台中看守所收押兼隔離

黃哲民、劉昌松／台北報導

上個月涉犯新店行刑式槍擊案的殺手黃泳群，變裝搭機逃往對岸在防疫旅館被逮，於當地結束檢疫隔離期後，本月（12月）8日被對岸遣返、由我方押解回台，卻在入境採檢時癲癇發作，在警方戒護下送醫住院，經醫師評估黃男已可應訊，台北地檢署今晨視訊偵訊黃男，依涉犯殺人重罪，有逃亡、滅證之虞向台北地院聲請羈押禁見，北院今晚裁准。

▲新店帽T殺手黃泳群被押解返台突癲癇發作送醫，治療後，今被法院裁定羈押禁見。（圖／記者黃彥傑攝）

北院裁定理由指出，本案仍有待查共犯，黃男有不據實陳述與避重就輕情形，且具體犯罪情節嚴重，若有罪定讞、重刑可期，加上目前還在偵辦初期，僅黃男能指認共犯，案情晦暗的危險性仍高。且現今網路及通訊軟體發達，可輕易以秘密方式與他人溝通，足認黃男有勾串共犯之虞，因此裁定羈押禁見。

▲警方專案小組在北市仁愛醫院戒護帽T殺手黃泳群，待法官開出押票，今晚就解送台中看守所防疫中心羈押隔離 。（圖／記者陳雕文翻攝）

黃男目前仍在北市仁愛醫院住院治療，加上依規定仍得防疫隔離，法官開出押票後，將由在醫院戒護黃男的警方專案小組，今晚直接將黃男送往台中看守所防疫中心羈押，待隔離期滿且採驗確認陰性後，再送回台北看守所繼續執行羈押。。

遭槍擊的何姓被害男子平時做咖啡豆生意，11月22日清晨送小孩上學後，約8時許返家正要開門時，遭人從背後近距離開槍，犯案過程不到10秒鐘，鄰居聽聞聲響外出查看，一度以為何男中風路倒，趕緊通知何妻出來並報案，事後經檢傷才發現，何男身中4槍，警方也在現場找到遺留下來的4枚彈殼。

警方查出，槍手為綽號「勇仔」的黃泳群，但他犯案後多次變裝、轉搭交通工具，企圖製造斷點，拖延警方追查，犯案當天下午已搭機逃往福建廈門，明顯經過縝密策劃，但因新冠肺炎疫情，一下飛機就在當地防疫旅館隔離，受到公安監控。

大陸國台辦7日證實，廈門市公安機關決定將黃泳群遣返回台，刑事局兩岸科幹員8日飛往廈門空橋接人，晚間返抵國門時，除暴特勤隊隊員原在機場等候押解，不料，黃泳群進行採檢時，突然癲癇發作，被送往台北仁愛醫院救治，住院期間又再度發作。

已遭拘提逮捕的黃泳群在特勤隊隊員、霹靂小組組員戒護下，9日晚間接受醫師評估身心狀況許可後，立即由警方進行訊問，追查這起槍擊案起因，以及幕後是否有人指使、接應，檢察官10凌晨複訊後，以黃泳群犯下殺人重罪，有逃亡事實等理由，向法院聲請羈押禁見。