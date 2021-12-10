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印度神童預言又成真！12月關鍵第2周「6大事件」　台灣就發生2件

▲▼ 印度神童阿南德最新影片談論極端天氣。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲印度神童阿南德曾經預言，世界進入12月第2周後，將會有戲劇性變化。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者趙蔡州／綜合報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）10月曾警告，進入12月第2周之後，世界會有戲劇性變化，全球將面臨7大災難，他12月3日也再次預言，警告各國要注意疫情、極端氣候、地震及國際局勢動盪等，想不到預言再度成真，Omicron病毒攻陷世界40多國，台灣方面也面臨+0破功，友邦斷交等情況。

阿南德10月曾經預言，未來半年全球會遇到7大災難，包含新冠疫情再擴散、經濟動盪、極端天氣、飢荒、全球供應鏈混亂、能源危機及電力短缺等，尤其進入12月第2周、大約12月10日後，世界會出現戲劇性的變化，危機將進一步升級，直至2022年5月才好轉。

▲▼ 日本機場邊境防疫,新冠病毒,新冠肺炎。（圖／路透）

▲Omicron如今已攻陷了57國。（圖／路透社）

他強調，新冠疫情12月會有更大規模擴散，疫苗接種率高的國家也要小心疫情反撲，並且點名英國、美國、新加坡以及以色列等4國家。此外，他12月3日也再次預言，除了疫情之外，特別要小心因為極端氣候導致發生的洪水，以及地震及國際局勢變化。

其實在進入12月第2周前，Omicron已經攻陷40多國，如今更是攻陷了57國（截至12月10日），水災部分也出現了印度南部班加羅爾水災、加拿大卑詩省洪水，印尼塞梅魯（Semeru）火山噴發造成多人罹難，7.5強震後，烏特庫班巴省又傳出大淹水，當地居民苦不堪言。

▲▼加拿大2天內降下1個月的雨量，卑詩省遭洪水襲擊。（圖／路透社）

▲加拿大卑詩省遭洪水襲擊。（圖／路透社）

根據《三立新聞網》報導，進入第二周後發生了6起大事件，包含台灣中研院女研究助理確診，+0破功、尼加拉瓜宣布與我國斷交、美國宣布外交抵制北京冬奧，英澳等多國跟進、澳洲出現Omicron亞型株，更具傳染力、南韓確診數連日激增、WHO秘書長強調，不管Omicron傳染力如何，也不能對疫情放鬆警戒。

阿南德YouTube頻道至今已超過107萬人訂閱，儘管有許多人認為他的預言十分準確，但他其實也有預言失準的時候，例如他曾說2020年會發生第3次世界大戰、2021年2月會出現經濟崩盤，但都沒有發生。

針對阿南德近年多次預言，專研在西洋占星學的星座專家唐綺陽日前曾公開發表，對於印度神童的看法，她認為阿南德「非常危言聳聽」，更進一步呼籲大家「不要相信阿南德的說法」，不要隨意聽信網路上的謠言。

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