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實驗室女被咬傷19天「病毒量仍高」　醫揭2大疑點：老鼠會哈啾？

記者柯沛辰／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，他不認為中研院南港P3實驗室的女研究員是社區感染，因為周圍所有密切接觸者包括男友都是陰性。不過，他更不覺得是老鼠咬到所致，因為新冠病毒基本上不會經由血液傳染，更何況Ct值在發病10天後就會超過30了，但第一次陽性篩檢出來卻只有15，「你可以算看看，從老鼠咬人至今多久了？」

沈政男指出，有人說不能排除個案是在社區被感染，那請問上游感染源是誰？目前接觸者都是陰性，連男友都是，當然也可能是情侶感情不夠好。但最扯的就是說上游感染源是老鼠，因為老鼠不會感染新冠病毒「舊」病毒株，是直到現在變種病毒株出現後，才發現可以感染。

他認為，用老鼠來做疫苗實驗有一個問題，就是新冠疾病的老鼠模型未必能推論到人類，不曉得中研院如何用老鼠來進行實驗？講到這裡，或許有人會提「丹麥有水貂傳染給人的案例」，但要注意的是，水貂必須打噴嚏，才能用飛沫傳染給人類，而非咬傷飼主再透過血液傳染，更何況新冠病毒基本上不會經由血液傳染，「請問，老鼠會哈啾嗎？」

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根據疫調結果，個案10月15日在實驗室被鼠咬到，快篩陰性，後來11月19日又被老鼠咬到，但這次未再採檢，後來12月8日出現嗅覺、味覺異常，赴醫院採檢才驗出陽性Ct值15.17（愈低代表體內病毒量愈高）。沈政男說，若從Ct值來看，就更不可能是老鼠咬傷了，因為一般人發病10天以後，Ct值就會超過30了，「可以算看看，從老鼠咬人至今有多久了？」

▲▼實驗室,老鼠。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲沈政男指出，新冠病毒基本不透過血液傳播，而且老鼠也不會打噴嚏，所以可能非感染源。（圖／取自Pixabay）

另外，還有一個案外案，就是個案曾控訴遭「職場霸凌」。對此，沈政男指出，他是職場霸凌的講師，敢打包票「台灣職場霸凌非常嚴重」，但大家對霸凌的概念可能還停留在學校與親密關係，對職場霸凌沒什麼概念，更不用說是處理了，「不然為何弄到最後，每次都是控訴霸凌的人離職了？通通都不及格啦！你要職場上司處理霸凌，問題是職場霸凌最常見來源就是上司。」

至於Omircron來勢洶洶，該不該打第三劑？沈政男認為，如果已經打了2劑AZ，可以等第三劑莫德納，不必急著去打半劑，除非Omircron已經入侵，才需要考慮要不要先去打半劑莫德納。因為無論選擇何者，能產生多高抗體仍是未知數，也尚無相關研究，但如果第三劑想打BNT，相信政府過一陣子應該也會開放。

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